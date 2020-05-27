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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

قائد خلية دعم إدارة الأزمات لكورونا بالدفاع: الانضباط أهم الأسلحة ضد الجائحة

"البلوي" يؤكد أن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي

أكد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي؛ أن الانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لجميع منسوبي الوزارة هي أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد بالتعاون المتبادل مع أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذه الجائحة؛ مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة.

وحثّ "البلوي" على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع جميع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار 24 ساعة والعمل على متابعة التوصيات كافة التي تساند الأعمال القائمة لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة؛ وذلك استشعاراً بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

يذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة، التي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد خلية دعم إدارة الأزمات لكورونا بالدفاع: الانضباط أهم الأسلحة ضد الجائحة
سبق

أكد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي؛ أن الانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لجميع منسوبي الوزارة هي أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد بالتعاون المتبادل مع أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذه الجائحة؛ مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة.

وحثّ "البلوي" على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع جميع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار 24 ساعة والعمل على متابعة التوصيات كافة التي تساند الأعمال القائمة لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة؛ وذلك استشعاراً بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

يذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة، التي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:17 PM

قائد خلية دعم إدارة الأزمات لكورونا بالدفاع: الانضباط أهم الأسلحة ضد الجائحة

"البلوي" يؤكد أن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي؛ أن الانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لجميع منسوبي الوزارة هي أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد بالتعاون المتبادل مع أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذه الجائحة؛ مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة.

وحثّ "البلوي" على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع جميع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار 24 ساعة والعمل على متابعة التوصيات كافة التي تساند الأعمال القائمة لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة؛ وذلك استشعاراً بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

يذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة، التي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.

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