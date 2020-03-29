"هيئة الاتصالات" تحدّث قائمة تطبيقات التوصيل بإضافة 10 جديدة

وجهت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

أضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 10 تطبيقات جديدة إلى قائمة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ ليتضاعف بذلك مجموعها إلى 20 تطبيقاً؛ سعياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال هذه المدة.

ودعت الهيئة، مساء أمس، المستفيدين إلى التعرُّف على قائمة التطبيقات المعتمدة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

وكانت الهيئة قد وجّهت، في وقت سابق، جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما شدّدت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مندوبيها يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المندوبين بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بُعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

كما تكثّف "هيئة الاتصالات" من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضدّ جميع المخالفين.