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الشغب ينهي "ديربي السودان" .. الاحتجاج داخل الملعب والقنابل خارجه

حالة طرد للاعب الهلال أغضبت الجماهير وأوقفت المباراة 15 دقيقة

انتهى ديربي السودان بين المريخ والهلال، أمس السبت، بأحداث مؤسفة أوقفت المباراة قبل نهايتها بعد توقف اللعب لأكثر من 15 دقيقة، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم المريخ 2 / 1.

وواجه الهلال منافسه المريخ على ملعب الخرطوم، في الجولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فإنه بعد حلول الدقيقة 85 قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال، عبداللطيف بوي؛ لتقوم الجماهير المناصرة للفريق بالانفجار غضباً على قرار الحكم، خاصة في ظل تأخر فريقها في النتيجة.

وأتبعتها الجماهير بإلقاء بعض المقذوفات في أرضية الملعب؛ لتتوقف على أثرها المباراة، وحاول مساعد مدرب الهلال، هيثم مصطفى؛ تهدئة الجماهير واستكمال اللقاء، لكنه فشل في ذلك.

وشهدت المباراة اقتحام أحد الجماهير ملعب المباراة، حيث ظل يركض في أرضية الملعب قبل أن يتدخّل رجال الأمن لإيقافه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاستكمال اللعب.

وخارج ملعب المباراة أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الغاضبة خارج الملعب، فيما أفادت بعض ردود الفعل عبر حسابات الأندية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن الأمور تقترب من الهدوء.

ديربي السودان الهلال فريق المريخ

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الشغب ينهي "ديربي السودان" .. الاحتجاج داخل الملعب والقنابل خارجه
سبق

انتهى ديربي السودان بين المريخ والهلال، أمس السبت، بأحداث مؤسفة أوقفت المباراة قبل نهايتها بعد توقف اللعب لأكثر من 15 دقيقة، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم المريخ 2 / 1.

وواجه الهلال منافسه المريخ على ملعب الخرطوم، في الجولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فإنه بعد حلول الدقيقة 85 قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال، عبداللطيف بوي؛ لتقوم الجماهير المناصرة للفريق بالانفجار غضباً على قرار الحكم، خاصة في ظل تأخر فريقها في النتيجة.

وأتبعتها الجماهير بإلقاء بعض المقذوفات في أرضية الملعب؛ لتتوقف على أثرها المباراة، وحاول مساعد مدرب الهلال، هيثم مصطفى؛ تهدئة الجماهير واستكمال اللقاء، لكنه فشل في ذلك.

وشهدت المباراة اقتحام أحد الجماهير ملعب المباراة، حيث ظل يركض في أرضية الملعب قبل أن يتدخّل رجال الأمن لإيقافه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاستكمال اللعب.

وخارج ملعب المباراة أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الغاضبة خارج الملعب، فيما أفادت بعض ردود الفعل عبر حسابات الأندية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن الأمور تقترب من الهدوء.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
09:45 AM

الشغب ينهي "ديربي السودان" .. الاحتجاج داخل الملعب والقنابل خارجه

حالة طرد للاعب الهلال أغضبت الجماهير وأوقفت المباراة 15 دقيقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهى ديربي السودان بين المريخ والهلال، أمس السبت، بأحداث مؤسفة أوقفت المباراة قبل نهايتها بعد توقف اللعب لأكثر من 15 دقيقة، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم المريخ 2 / 1.

وواجه الهلال منافسه المريخ على ملعب الخرطوم، في الجولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فإنه بعد حلول الدقيقة 85 قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال، عبداللطيف بوي؛ لتقوم الجماهير المناصرة للفريق بالانفجار غضباً على قرار الحكم، خاصة في ظل تأخر فريقها في النتيجة.

وأتبعتها الجماهير بإلقاء بعض المقذوفات في أرضية الملعب؛ لتتوقف على أثرها المباراة، وحاول مساعد مدرب الهلال، هيثم مصطفى؛ تهدئة الجماهير واستكمال اللقاء، لكنه فشل في ذلك.

وشهدت المباراة اقتحام أحد الجماهير ملعب المباراة، حيث ظل يركض في أرضية الملعب قبل أن يتدخّل رجال الأمن لإيقافه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاستكمال اللعب.

وخارج ملعب المباراة أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الغاضبة خارج الملعب، فيما أفادت بعض ردود الفعل عبر حسابات الأندية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن الأمور تقترب من الهدوء.

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