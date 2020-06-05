"مدني نجران" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لرياح وأتربة مثارة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.