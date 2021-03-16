النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 129 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران

الحصيلة العامة للإصابات ارتفعت 1053 لتصل إلى 14991 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.


وأفاد مدير دائرة الاتصالات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر "تويتر"، بارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 1053 حالة، لتصل إلى نقطة 14991 بعد أن كانت على مستوى 14991 أمس الأحد، فيما بلغ عدد المتعافين 4996 حالة.

وجدد المسؤول الإيراني دعوة وزارة الصحة للمواطنين إلى البقاء في المنازل وتجنب التنقل بين المدن.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 129 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.


وأفاد مدير دائرة الاتصالات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر "تويتر"، بارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 1053 حالة، لتصل إلى نقطة 14991 بعد أن كانت على مستوى 14991 أمس الأحد، فيما بلغ عدد المتعافين 4996 حالة.

وجدد المسؤول الإيراني دعوة وزارة الصحة للمواطنين إلى البقاء في المنازل وتجنب التنقل بين المدن.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:51 PM

أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 129 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران

الحصيلة العامة للإصابات ارتفعت 1053 لتصل إلى 14991 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,317

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.


وأفاد مدير دائرة الاتصالات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر "تويتر"، بارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 1053 حالة، لتصل إلى نقطة 14991 بعد أن كانت على مستوى 14991 أمس الأحد، فيما بلغ عدد المتعافين 4996 حالة.

وجدد المسؤول الإيراني دعوة وزارة الصحة للمواطنين إلى البقاء في المنازل وتجنب التنقل بين المدن.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,304
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,619
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,702

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة