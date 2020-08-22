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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

"كورونا" يصيب 311 فلسطينياً جديداً ويقتل 3

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 24.707

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان أوردته "رويترز"، أن إحدى حالات الوفاة كانت في بلدة صوريف بمحافظة الخليل، وأن حالتين كانتا في القدس المحتلة.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 154 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 48 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت مي الكيلة إلى وجود 30 مريضًا من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 24.707 حالة، تعافى منها 15.338، فيما بلغ عدد الوفيات 138.

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"كورونا" يصيب 311 فلسطينياً جديداً ويقتل 3
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان أوردته "رويترز"، أن إحدى حالات الوفاة كانت في بلدة صوريف بمحافظة الخليل، وأن حالتين كانتا في القدس المحتلة.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 154 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 48 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت مي الكيلة إلى وجود 30 مريضًا من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 24.707 حالة، تعافى منها 15.338، فيما بلغ عدد الوفيات 138.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
04:23 PM

"كورونا" يصيب 311 فلسطينياً جديداً ويقتل 3

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 24.707

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان أوردته "رويترز"، أن إحدى حالات الوفاة كانت في بلدة صوريف بمحافظة الخليل، وأن حالتين كانتا في القدس المحتلة.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 154 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 48 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت مي الكيلة إلى وجود 30 مريضًا من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 24.707 حالة، تعافى منها 15.338، فيما بلغ عدد الوفيات 138.

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