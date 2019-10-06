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من اليوم وتستمر أسبوعًا.. حالة جوية تضرب هذه المناطق هنا تفاصيلها

بَشّرت بها الخرائط وتحمل احتمالية السيول يرافقها نشاط في حركة الرياح

تبشّر الخرائط الجوية لهذا الأسبوع، بتوسع رقعة السحب الرعدية على معظم أجزاء المنطقة الشمالية والغربية من المملكة بمشيئة الله، وتهطل زخات رعدية من الأمطار بحدة متفاوتة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار بشكل محلي ومحدود.

البداية الفعلية

وتبدأ فرص السحب الرعدية والأمطار هذا اليوم، وتشكل أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وربما حائل، وتكون الأمطار على شكل زخات رعدية متفرقة في مجملها، وقد تكون متوسطة خاصة فوق المرتفعات لا سيما في تبوك وشمال المدينة المنورة مع احتمال تشكّل السيول، كما يرافق الحالةَ نشاطٌ في حركة الرياح المثيرة للغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة أثناء فترة هبوب السحب الرعدية.

ووفق موقع "طقس العرب"، يحتمل امتداد بعض السحب الركامية "الجافة" نحو أجزاء من منطقة القصيم والرياض، تترافق مع هطول أمطار خفيفة عشوائية الطابع خلال النصف الأول من الأسبوع، ويستمر هطول زخات رعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات العصر والمساء، تشمل الطائف ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وأجزاء من عسير مع نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع فرص السيول في تلك المناطق.

كتلة هوائية حارة

ويتعمق المرتفع المداري ويتمركز شمالًا في الجوف وتبوك؛ بدءًا من يوم الثلاثاء وخلال نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارًّا أثناء النهار، وعلى النقيض، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مختلف المناطق من الشرقية مرورًا بالرياض ووصولًا لجنوب غرب السعودية؛ نتيجة لاندفاع رياح جنوبية شرقية عبر بحر العرب.

ونتيجة لذلك، يوفر هذا النمط بتوزيع الكتل الهوائية، ظروفًا مناسبة لاشتداد غزارة الأمطار في جنوب المملكة؛ وتحديدًا في مرتفعات جازان وعسير؛ لا سيما مع الأيام الأخيرة من الأسبوع.

الأمطار طقس العرب سحب ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من اليوم وتستمر أسبوعًا.. حالة جوية تضرب هذه المناطق هنا تفاصيلها
سبق

تبشّر الخرائط الجوية لهذا الأسبوع، بتوسع رقعة السحب الرعدية على معظم أجزاء المنطقة الشمالية والغربية من المملكة بمشيئة الله، وتهطل زخات رعدية من الأمطار بحدة متفاوتة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار بشكل محلي ومحدود.

البداية الفعلية

وتبدأ فرص السحب الرعدية والأمطار هذا اليوم، وتشكل أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وربما حائل، وتكون الأمطار على شكل زخات رعدية متفرقة في مجملها، وقد تكون متوسطة خاصة فوق المرتفعات لا سيما في تبوك وشمال المدينة المنورة مع احتمال تشكّل السيول، كما يرافق الحالةَ نشاطٌ في حركة الرياح المثيرة للغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة أثناء فترة هبوب السحب الرعدية.

ووفق موقع "طقس العرب"، يحتمل امتداد بعض السحب الركامية "الجافة" نحو أجزاء من منطقة القصيم والرياض، تترافق مع هطول أمطار خفيفة عشوائية الطابع خلال النصف الأول من الأسبوع، ويستمر هطول زخات رعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات العصر والمساء، تشمل الطائف ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وأجزاء من عسير مع نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع فرص السيول في تلك المناطق.

كتلة هوائية حارة

ويتعمق المرتفع المداري ويتمركز شمالًا في الجوف وتبوك؛ بدءًا من يوم الثلاثاء وخلال نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارًّا أثناء النهار، وعلى النقيض، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مختلف المناطق من الشرقية مرورًا بالرياض ووصولًا لجنوب غرب السعودية؛ نتيجة لاندفاع رياح جنوبية شرقية عبر بحر العرب.

ونتيجة لذلك، يوفر هذا النمط بتوزيع الكتل الهوائية، ظروفًا مناسبة لاشتداد غزارة الأمطار في جنوب المملكة؛ وتحديدًا في مرتفعات جازان وعسير؛ لا سيما مع الأيام الأخيرة من الأسبوع.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:44 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:50 PM

من اليوم وتستمر أسبوعًا.. حالة جوية تضرب هذه المناطق هنا تفاصيلها

بَشّرت بها الخرائط وتحمل احتمالية السيول يرافقها نشاط في حركة الرياح

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
970

تبشّر الخرائط الجوية لهذا الأسبوع، بتوسع رقعة السحب الرعدية على معظم أجزاء المنطقة الشمالية والغربية من المملكة بمشيئة الله، وتهطل زخات رعدية من الأمطار بحدة متفاوتة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار بشكل محلي ومحدود.

البداية الفعلية

وتبدأ فرص السحب الرعدية والأمطار هذا اليوم، وتشكل أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وربما حائل، وتكون الأمطار على شكل زخات رعدية متفرقة في مجملها، وقد تكون متوسطة خاصة فوق المرتفعات لا سيما في تبوك وشمال المدينة المنورة مع احتمال تشكّل السيول، كما يرافق الحالةَ نشاطٌ في حركة الرياح المثيرة للغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة أثناء فترة هبوب السحب الرعدية.

ووفق موقع "طقس العرب"، يحتمل امتداد بعض السحب الركامية "الجافة" نحو أجزاء من منطقة القصيم والرياض، تترافق مع هطول أمطار خفيفة عشوائية الطابع خلال النصف الأول من الأسبوع، ويستمر هطول زخات رعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات العصر والمساء، تشمل الطائف ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وأجزاء من عسير مع نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع فرص السيول في تلك المناطق.

كتلة هوائية حارة

ويتعمق المرتفع المداري ويتمركز شمالًا في الجوف وتبوك؛ بدءًا من يوم الثلاثاء وخلال نهاية الأسبوع؛ بحيث ترتفع درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارًّا أثناء النهار، وعلى النقيض، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مختلف المناطق من الشرقية مرورًا بالرياض ووصولًا لجنوب غرب السعودية؛ نتيجة لاندفاع رياح جنوبية شرقية عبر بحر العرب.

ونتيجة لذلك، يوفر هذا النمط بتوزيع الكتل الهوائية، ظروفًا مناسبة لاشتداد غزارة الأمطار في جنوب المملكة؛ وتحديدًا في مرتفعات جازان وعسير؛ لا سيما مع الأيام الأخيرة من الأسبوع.

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