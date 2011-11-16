النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة والضريبة والجمارك" توقّع اتفاقية تعاون مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية

بهدف التعاون المتبادل بين البلدين ومحاربة الاتجار غير المشروع

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون جمركي مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية؛ وذلك بهدف التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية وتنفيذها بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقّعها من جانب اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية رئيس اللجنة الفريق أول سفر مهدييف.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة اليوم بين الجانبين، إلى المساعدة الإدارية بين الطرفين بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما؛ لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز تبادل المعلومات في الجمارك.

كما تتضمّن أوجه التعاون في الاتفاقية تبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في البضائع، مثل: الأسلحة بأنواعها والقطع الاثرية والمخدرات، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والضريبة والجمارك" توقّع اتفاقية تعاون مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية
سبق

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون جمركي مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية؛ وذلك بهدف التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية وتنفيذها بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقّعها من جانب اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية رئيس اللجنة الفريق أول سفر مهدييف.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة اليوم بين الجانبين، إلى المساعدة الإدارية بين الطرفين بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما؛ لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز تبادل المعلومات في الجمارك.

كما تتضمّن أوجه التعاون في الاتفاقية تبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في البضائع، مثل: الأسلحة بأنواعها والقطع الاثرية والمخدرات، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
04:35 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" توقّع اتفاقية تعاون مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية

بهدف التعاون المتبادل بين البلدين ومحاربة الاتجار غير المشروع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
417

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون جمركي مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية؛ وذلك بهدف التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية وتنفيذها بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقّعها من جانب اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية رئيس اللجنة الفريق أول سفر مهدييف.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة اليوم بين الجانبين، إلى المساعدة الإدارية بين الطرفين بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما؛ لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز تبادل المعلومات في الجمارك.

كما تتضمّن أوجه التعاون في الاتفاقية تبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في البضائع، مثل: الأسلحة بأنواعها والقطع الاثرية والمخدرات، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,163
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة