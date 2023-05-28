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جدة.. إنهاء معاناة مريض من شبة فقدان للبصر نتيجة ورم دماغي

عبر عملية استغرقت 4 ساعات وأُجريت بطريقة عالية الجودة

تمكن بفضل الله فريق طبي مشترك متخصص في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في جراحة المخ والأعصاب، من إزالة ورم دماغي لمريض كان يعاني من شبة فقدان للبصر؛ حيث أظهرت الفحوصات الطبية اللازمة منها الإشعاعية، وجود ورم دماغي من الحجم الكبير أدى إلى شبه فقدان للبصر.

وعلى الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، استغرقت 4 ساعات وأُجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقل المريض إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة بحمد الله وتحسن ملحوظ في النظر.

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جدة.. إنهاء معاناة مريض من شبة فقدان للبصر نتيجة ورم دماغي
سبق

تمكن بفضل الله فريق طبي مشترك متخصص في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في جراحة المخ والأعصاب، من إزالة ورم دماغي لمريض كان يعاني من شبة فقدان للبصر؛ حيث أظهرت الفحوصات الطبية اللازمة منها الإشعاعية، وجود ورم دماغي من الحجم الكبير أدى إلى شبه فقدان للبصر.

وعلى الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، استغرقت 4 ساعات وأُجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقل المريض إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة بحمد الله وتحسن ملحوظ في النظر.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:44 PM

جدة.. إنهاء معاناة مريض من شبة فقدان للبصر نتيجة ورم دماغي

عبر عملية استغرقت 4 ساعات وأُجريت بطريقة عالية الجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تمكن بفضل الله فريق طبي مشترك متخصص في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في جراحة المخ والأعصاب، من إزالة ورم دماغي لمريض كان يعاني من شبة فقدان للبصر؛ حيث أظهرت الفحوصات الطبية اللازمة منها الإشعاعية، وجود ورم دماغي من الحجم الكبير أدى إلى شبه فقدان للبصر.

وعلى الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، استغرقت 4 ساعات وأُجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقل المريض إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة بحمد الله وتحسن ملحوظ في النظر.

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