الصين: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصينية اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فيما تأكدت إصابة حالتين وافدتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83001 إصابة؛ فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصًا.

وأضافت اللجنة أنها سجلت حالتي إصابة وافدتين من الخارج لمسافريْن قادميْن إلى الصين وتحديدًا في مقاطعة شاندونغ بشرق البلاد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1740 حالة.