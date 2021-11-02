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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11752.12 نقطة

بتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال لـ130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا بـ29.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، ونسيج، وأكوا باور، وأسمنت العربية، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، ومكة، وبوبا العربية، وأمانة للتأمين، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.03% و 4.20%.

وكانت أسهم شركات: التصنيع، وكيان السعودية، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأوكا باور، وسابك، وأرامكو السعودية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا بـ 172.21 نقطة ليقفل عند مستوى 25115.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1782 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11752.12 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا بـ29.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، ونسيج، وأكوا باور، وأسمنت العربية، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، ومكة، وبوبا العربية، وأمانة للتأمين، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.03% و 4.20%.

وكانت أسهم شركات: التصنيع، وكيان السعودية، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأوكا باور، وسابك، وأرامكو السعودية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا بـ 172.21 نقطة ليقفل عند مستوى 25115.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1782 صفقة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:03 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11752.12 نقطة

بتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال لـ130 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا بـ29.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، ونسيج، وأكوا باور، وأسمنت العربية، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، ومكة، وبوبا العربية، وأمانة للتأمين، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.03% و 4.20%.

وكانت أسهم شركات: التصنيع، وكيان السعودية، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأوكا باور، وسابك، وأرامكو السعودية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا بـ 172.21 نقطة ليقفل عند مستوى 25115.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1782 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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