النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": مرض الشاهد وما يُعذر به عن الحضور مسوغ لسماع شهادته في مكان وجوده

قالت النيابة العامة إن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": مرض الشاهد وما يُعذر به عن الحضور مسوغ لسماع شهادته في مكان وجوده
سبق

قالت النيابة العامة إن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده".

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
09:42 PM

"النيابة العامة": مرض الشاهد وما يُعذر به عن الحضور مسوغ لسماع شهادته في مكان وجوده

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,246

قالت النيابة العامة إن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة