قالت النيابة العامة إن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده".

"النيابة العامة": مرض الشاهد وما يُعذر به عن الحضور مسوغ لسماع شهادته في مكان وجوده ذياب الشمري سبق 2021-08-19 قالت النيابة العامة إن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده".

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:42 PM

"النيابة العامة": مرض الشاهد وما يُعذر به عن الحضور مسوغ لسماع شهادته في مكان وجوده





A A A





5 مشاركة

قالت النيابة العامة إن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده".