النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاصيل جديدة: صورة الرضيع وذخيرة زجاجة الرضاعة قديمة

تكشَّفت تفاصيل عن الصورة المتداولة لرضيع، وُضعت داخل زجاجة الرضاعة الخاصة به مجموعة من الذخائر.

واتضح أن الصورة قديمة، وتم تداولها خلال عام 2017م.

وكانت الصورة القديمة قد أُعيد تداولها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بعد تداول فيديو إطلاق نار بالقرب من رضيع آخر، وهي الحالة التي تفاعلت معها الجهات المعنية، وأوقفت مُطلق النار لاتخاذ اللازم حياله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاصيل جديدة: صورة الرضيع وذخيرة زجاجة الرضاعة قديمة
سبق

تكشَّفت تفاصيل عن الصورة المتداولة لرضيع، وُضعت داخل زجاجة الرضاعة الخاصة به مجموعة من الذخائر.

واتضح أن الصورة قديمة، وتم تداولها خلال عام 2017م.

وكانت الصورة القديمة قد أُعيد تداولها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بعد تداول فيديو إطلاق نار بالقرب من رضيع آخر، وهي الحالة التي تفاعلت معها الجهات المعنية، وأوقفت مُطلق النار لاتخاذ اللازم حياله.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:03 AM

تفاصيل جديدة: صورة الرضيع وذخيرة زجاجة الرضاعة قديمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
32
65,653

تكشَّفت تفاصيل عن الصورة المتداولة لرضيع، وُضعت داخل زجاجة الرضاعة الخاصة به مجموعة من الذخائر.

واتضح أن الصورة قديمة، وتم تداولها خلال عام 2017م.

وكانت الصورة القديمة قد أُعيد تداولها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بعد تداول فيديو إطلاق نار بالقرب من رضيع آخر، وهي الحالة التي تفاعلت معها الجهات المعنية، وأوقفت مُطلق النار لاتخاذ اللازم حياله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة