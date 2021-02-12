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كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة.. 15089 إصابة جديدة و507 وفيات

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 15089 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4042837 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأنه سجّل 507 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 79194 وفاة، مشيراً إلى تعافي 20720 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3559142 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة.. 15089 إصابة جديدة و507 وفيات
سبق

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 15089 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4042837 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأنه سجّل 507 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 79194 وفاة، مشيراً إلى تعافي 20720 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3559142 حالة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:20 PM

كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة.. 15089 إصابة جديدة و507 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 15089 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4042837 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأنه سجّل 507 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 79194 وفاة، مشيراً إلى تعافي 20720 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3559142 حالة.

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