دراسة بريطانية: قطر استخدمت حسابات مزيفة في حرب دعائية ضد الدول العربية

كشفت: هاشتاق "تميم المجد" تروج له حسابات وهمية

كشف تقرير مشروع الدعاية الإلكترونية، الذي أصدره معهد أكسفورد للإنترنت بجامعة أكسفورد، عن تراجع الحريات في قطر إلى جانب انخراطها في حرب دعائية باستخدام حسابات مزيفة ضد الدول العربية عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن التقرير الذي يحمل عنوان "النظام العالمي لمعلومات التضليل.. 2019 الفحص العالمي للتلاعب المنظم بوسائل التواصل الاجتماعي"، أن الجهود في الدعاية الإلكترونية من قطر غير موثقة بشكل جيد، باستثناء عدد قليل من التقارير الإعلامية.

وأشار التقرير إلى أن هناك أدلة على أن الدعاية الحسابية القطرية ساهمت في تصعيد الحرب عبر الإنترنت. على سبيل المثال، في "الحرب على الإنترنت بين قطر والمملكة العربية السعودية"، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هاشتاق "تميم المجد" و"قطر ليست وحدها" ظهرت على الصفحة الرئيسية لتويتر، وأن "معظم التغريدات التي تستخدم هذه الهاشتاقات تم ترويجها بشكل ما من حسابات مزيفة.

ويتم تصنيف قطر بأنها غير حرة في التصنيف السنوي لحريات الإنترنت في فريدوم هاوس، حيث يتمتع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أن أربعة أخماس السكان ليسوا من المواطنين وليس لديهم حقوق سياسية، مع عدد قليل من الحريات المدنية ومحدودية الوصول إلى الفرص الاقتصادية.