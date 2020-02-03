الاتحاد "الآسيوي يستفتي: من هو نادي العقد "الآسيوي" الأخير؟

وصف "الهلال" السعودي بأنه صاحب 6 ألقاب آسيوية

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، استفتاءً جماهيريًّا لاختيار نادي العقد الآسيوي الأخير، عبر موقعه الرسمي.

وحدد الاتحاد الآسيوي، خمسة أندية آسيوية للاختيار بينهما، كان من بينهما ناديان عربيان هما الهلال السعودي والسد القطري.

والأندية الخمسة المختارة هي: "الهلال السعودي، السد القطري، جوانغزو إيفرجراند الصيني، وتشونبوك الكوري الجنوبي، واوراوا ريدز الياباني".

ونشر الموقع تحت كل نادٍ تعريفًا به وبأهم إنجازاته في العقد الأخير، وقال عن "الهلال" إنه حقق ستة ألقاب آسيوية ونجح أخيرًا في تحقيق اللقب في حلته الجديدة.