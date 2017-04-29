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الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين

عبر التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عن طريق المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون برنامج الخلوع الولادية بمجمع الملك فيصل الطبي، وذلك من خلال التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف.

وتم إجراء عمليتيْن ناجحتيْن لطفلين يعانيان من تشوهات خلقية بالقدميْن.

ذكر ذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج، والذي يُنفذ لأول مرة بمحافظة الطائف، سوف يسهم في تقليل الإحالات إلى خارج المنطقة عبر إجراء عمليات تخصصية على يد أطباء استشاريين سعوديين.

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الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين
سبق

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عن طريق المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون برنامج الخلوع الولادية بمجمع الملك فيصل الطبي، وذلك من خلال التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف.

وتم إجراء عمليتيْن ناجحتيْن لطفلين يعانيان من تشوهات خلقية بالقدميْن.

ذكر ذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج، والذي يُنفذ لأول مرة بمحافظة الطائف، سوف يسهم في تقليل الإحالات إلى خارج المنطقة عبر إجراء عمليات تخصصية على يد أطباء استشاريين سعوديين.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:53 PM

الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين

عبر التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عن طريق المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون برنامج الخلوع الولادية بمجمع الملك فيصل الطبي، وذلك من خلال التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف.

وتم إجراء عمليتيْن ناجحتيْن لطفلين يعانيان من تشوهات خلقية بالقدميْن.

ذكر ذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج، والذي يُنفذ لأول مرة بمحافظة الطائف، سوف يسهم في تقليل الإحالات إلى خارج المنطقة عبر إجراء عمليات تخصصية على يد أطباء استشاريين سعوديين.

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