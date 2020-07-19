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إطلاق نار كثيف يخلف 13 مصابًا في ولاية إيلينوي الأمريكية

الشرطة لا تزال تبحث عن الجاني

أُصيب 13 شخصًا اليوم الأحد في إطلاق نار كثيف خلال تجمُّع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.

وبيّنت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إميدوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل، واستهدف تجمعًا بمنطقة ريفرفرونت في وقت مبكر اليوم.

وأضافت "دوتسون" بأن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر.

وأوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقًا، وأن الشرطة تُجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إطلاق نار كثيف يخلف 13 مصابًا في ولاية إيلينوي الأمريكية
سبق

أُصيب 13 شخصًا اليوم الأحد في إطلاق نار كثيف خلال تجمُّع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.

وبيّنت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إميدوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل، واستهدف تجمعًا بمنطقة ريفرفرونت في وقت مبكر اليوم.

وأضافت "دوتسون" بأن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر.

وأوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقًا، وأن الشرطة تُجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:43 PM

إطلاق نار كثيف يخلف 13 مصابًا في ولاية إيلينوي الأمريكية

الشرطة لا تزال تبحث عن الجاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أُصيب 13 شخصًا اليوم الأحد في إطلاق نار كثيف خلال تجمُّع في منطقة بيوريا بولاية إيلينوي الأمريكية.

وبيّنت المتحدثة باسم شرطة منطقة بيوريا إميدوتسون أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل، واستهدف تجمعًا بمنطقة ريفرفرونت في وقت مبكر اليوم.

وأضافت "دوتسون" بأن اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة، في حالة خطيرة بسبب إصابات مباشرة في الرقبة والظهر.

وأوضحت أن مطلق النار لا يزال طليقًا، وأن الشرطة تُجري عمليات بحث واسعة لاعتقاله.

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