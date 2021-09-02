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من باب المغاربة.. عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

على شكل مجموعات استفزازية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات استفزازية، ونفّذوا جولات، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

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من باب المغاربة.. عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات استفزازية، ونفّذوا جولات، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:33 AM

من باب المغاربة.. عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

على شكل مجموعات استفزازية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات استفزازية، ونفّذوا جولات، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

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