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بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة

تعملان في 6 دول عربية ومشاهدتهما دون إعلانات

كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة
سبق

كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
06:31 PM

بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة

تعملان في 6 دول عربية ومشاهدتهما دون إعلانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,074
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,176
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,174
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,753

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