شاهد.. "المبارك" يدشن مقر مكافحة المخدرات الجديد بـ"وادي الدواسر"

اطلع على محتوياته وأقسامه وجهود الإدارة في التوعية للقضاء على هذه الآفة

تصوير: محمد آل مسحل: دشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجديد بالمحافظة، بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وتجول "المبارك" واللواء "السبيعي" داخل المبنى، واطلعا على ما يحتويه من مكاتبٍ وأقسام، واستمعا لشرحٍ مفصل من مدير الإدارة المقدم أحمد بن يحيى العسيري عن الجهود التي تبذلها الإدارة في مجال مكافحة المخدرات والتوعية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

وأشار "العسيري" إلى أنهم نفذوا عدداً من المبادرات والمشاركات المجتمعية؛ بهدف توعية الطلاب والشباب بخطورة آفة المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، حيث وجدت تفاعًلا كبيراً من جميع أفراد المجتمع، مؤكداً العمل؛ من أجل الحفاظ على الشباب بكل الوسائل الممكنة، وبالتعاون مع الجميع، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن وفق توجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله تعالى".

بدوره، نوّه "المبارك" بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لإدارة مكافحة المخدرات على مستوى المملكة، في سبيل حفظ البلاد والعباد من هذه السموم القاتلة، كما أشاد بدور رجال مكافحة المخدرات بالمحافظة، وما يبذلونه من جهود موفقة ومباركة في اجتثاث هذه الآفة الخطيرة.

من جانبه، أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض منصور بن عبدالله السبيعي، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على العناية والاهتمام الذي توليه بكل القطاعات وإدارة مكافحة المخدرات على وجه الخصوص، متقدماً بالشكر لمحافظ وادي الدواسر على افتتاحه المبنى، ولمنسوبي المكافحة على ما يقومون به.