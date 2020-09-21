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لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق.. الهلال يستدعي "الأحمد"

استدعى الهلال لاعب درجة "الشباب" وليد الأحمد، الاثنين، وطالبه بالالتحاق ببعثة الفريق الأول في الدوحة، ليرافق كلاً من عبدالكريم العيساوي أخصائي، ومسعود إسماعيل مدرب حراس.
ويعاني الهلال المشارك في منافسات دوري أبطال آسيا التي تقام في قطر بنظام التجمع من نقص عددي في صفوفه بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول بفيروس "كورونا".
ومن المنتظر أن يستعيد الفريق الهلالي خدمات الثلاثي سلمان الفرج قائد الفريق ومحمد البريك وحمد العبدان بعد مغادرتهم الحجر الصحي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق.. الهلال يستدعي "الأحمد"
سبق

استدعى الهلال لاعب درجة "الشباب" وليد الأحمد، الاثنين، وطالبه بالالتحاق ببعثة الفريق الأول في الدوحة، ليرافق كلاً من عبدالكريم العيساوي أخصائي، ومسعود إسماعيل مدرب حراس.
ويعاني الهلال المشارك في منافسات دوري أبطال آسيا التي تقام في قطر بنظام التجمع من نقص عددي في صفوفه بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول بفيروس "كورونا".
ومن المنتظر أن يستعيد الفريق الهلالي خدمات الثلاثي سلمان الفرج قائد الفريق ومحمد البريك وحمد العبدان بعد مغادرتهم الحجر الصحي.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
07:28 PM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
07:36 PM

لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق.. الهلال يستدعي "الأحمد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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359

استدعى الهلال لاعب درجة "الشباب" وليد الأحمد، الاثنين، وطالبه بالالتحاق ببعثة الفريق الأول في الدوحة، ليرافق كلاً من عبدالكريم العيساوي أخصائي، ومسعود إسماعيل مدرب حراس.
ويعاني الهلال المشارك في منافسات دوري أبطال آسيا التي تقام في قطر بنظام التجمع من نقص عددي في صفوفه بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول بفيروس "كورونا".
ومن المنتظر أن يستعيد الفريق الهلالي خدمات الثلاثي سلمان الفرج قائد الفريق ومحمد البريك وحمد العبدان بعد مغادرتهم الحجر الصحي.

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