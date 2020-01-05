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إعلان أسماء 919 مرشحاً ومرشحةً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

الوزارة دعتهم لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات غداً

دعت وزارة الصحة 919 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 10/ 11/ 2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/ 1/ 2020 م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشّحهم.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمّت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقاً لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدةً أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعتهم الوزارة لاصطحاب الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2020-01-05-001.pdf

وزارة الصحة وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان أسماء 919 مرشحاً ومرشحةً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
سبق

دعت وزارة الصحة 919 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 10/ 11/ 2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/ 1/ 2020 م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشّحهم.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمّت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقاً لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدةً أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعتهم الوزارة لاصطحاب الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2020-01-05-001.pdf

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
02:40 PM

إعلان أسماء 919 مرشحاً ومرشحةً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

الوزارة دعتهم لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الصحة 919 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 10/ 11/ 2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/ 1/ 2020 م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشّحهم.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمّت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقاً لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدةً أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعتهم الوزارة لاصطحاب الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2020-01-05-001.pdf

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