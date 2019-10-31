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"مكافحة المخدرات" تحصد المركز الثاني لأفضل تعاون ميداني معلوماتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي

في إنجاز سعودي جديد

حققت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، جائزة المركز الثاني لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد استلم الجائزة نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الـ 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء، برئاسة وفد المملكة ومشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن حققت المركز الثالث في هذه الجائزة بالمؤتمر العربي الـ 32 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما حققت المركز الأول في المؤتمرين الـ 30 و الـ 31.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات" تحصد المركز الثاني لأفضل تعاون ميداني معلوماتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي
سبق

حققت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، جائزة المركز الثاني لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد استلم الجائزة نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الـ 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء، برئاسة وفد المملكة ومشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن حققت المركز الثالث في هذه الجائزة بالمؤتمر العربي الـ 32 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما حققت المركز الأول في المؤتمرين الـ 30 و الـ 31.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:44 PM

"مكافحة المخدرات" تحصد المركز الثاني لأفضل تعاون ميداني معلوماتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي

في إنجاز سعودي جديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، جائزة المركز الثاني لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد استلم الجائزة نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الـ 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء، برئاسة وفد المملكة ومشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن حققت المركز الثالث في هذه الجائزة بالمؤتمر العربي الـ 32 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما حققت المركز الأول في المؤتمرين الـ 30 و الـ 31.

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