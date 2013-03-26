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مصر تعرب عن بالغ إدانتها واستهجانها استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المنشآت الحيوية بالمملكة

أكّدت وقوفها وتضامنها حكومة وشعباً مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستهجانها استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: تستنكر مصر مجدّداً، مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها على الرغم من جهود المملكة الصادقة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف البيان وقوف مصر وتضامنها حكومة وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تعرب عن بالغ إدانتها واستهجانها استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المنشآت الحيوية بالمملكة
سبق

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستهجانها استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: تستنكر مصر مجدّداً، مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها على الرغم من جهود المملكة الصادقة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف البيان وقوف مصر وتضامنها حكومة وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:24 PM

مصر تعرب عن بالغ إدانتها واستهجانها استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المنشآت الحيوية بالمملكة

أكّدت وقوفها وتضامنها حكومة وشعباً مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستهجانها استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: تستنكر مصر مجدّداً، مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها على الرغم من جهود المملكة الصادقة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف البيان وقوف مصر وتضامنها حكومة وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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