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"المسيئة للمرور" تعتذر وتؤكد: "لعلي أكون عبرة لغيري في التجاوز على الغير"

في مقطع فيديو سجلته بعد إلقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة

ظهرت السيدة التي تم إيقافها مؤخراً في مكة المكرمة بتهمة الإساءة لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، وقدمت اعتذارها للمجتمع والجهات الرسمية، معترفة بخطئها، ودعت أن يكون ما حدث لها عبرة لمن يحاول الإساءة لأي فرد أو كيان في المملكة.

ووجهت السيدة، في مقطع فيديو جديد -حصلت سبق عليه- اعتذارها للحكومة عن "ألفاظ غير مسؤولة وجهتها لجهاز يقدم خدماته للمواطن والمقيم على أرض الوطن ويسهر أفراده على راحتهم وسلامتهم"، مبررة ما حدث بأنها كانت في حالة غضب وانفعال وكان ذلك خطأ منها، كما قدمت اعتذاراً مماثلاً للمجتمع عامة ورجال المرور خاصة، عما بدر منها.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، صرح بأنه إشارة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويتها، والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقها لإحالتها إلى النيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد الإساءة لرجال المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسيئة للمرور" تعتذر وتؤكد: "لعلي أكون عبرة لغيري في التجاوز على الغير"
سبق

ظهرت السيدة التي تم إيقافها مؤخراً في مكة المكرمة بتهمة الإساءة لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، وقدمت اعتذارها للمجتمع والجهات الرسمية، معترفة بخطئها، ودعت أن يكون ما حدث لها عبرة لمن يحاول الإساءة لأي فرد أو كيان في المملكة.

ووجهت السيدة، في مقطع فيديو جديد -حصلت سبق عليه- اعتذارها للحكومة عن "ألفاظ غير مسؤولة وجهتها لجهاز يقدم خدماته للمواطن والمقيم على أرض الوطن ويسهر أفراده على راحتهم وسلامتهم"، مبررة ما حدث بأنها كانت في حالة غضب وانفعال وكان ذلك خطأ منها، كما قدمت اعتذاراً مماثلاً للمجتمع عامة ورجال المرور خاصة، عما بدر منها.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، صرح بأنه إشارة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويتها، والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقها لإحالتها إلى النيابة العامة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:06 PM

"المسيئة للمرور" تعتذر وتؤكد: "لعلي أكون عبرة لغيري في التجاوز على الغير"

في مقطع فيديو سجلته بعد إلقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة

A A A
فهد الغبيوي - مكة المكرمة
41
25,023

ظهرت السيدة التي تم إيقافها مؤخراً في مكة المكرمة بتهمة الإساءة لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، وقدمت اعتذارها للمجتمع والجهات الرسمية، معترفة بخطئها، ودعت أن يكون ما حدث لها عبرة لمن يحاول الإساءة لأي فرد أو كيان في المملكة.

ووجهت السيدة، في مقطع فيديو جديد -حصلت سبق عليه- اعتذارها للحكومة عن "ألفاظ غير مسؤولة وجهتها لجهاز يقدم خدماته للمواطن والمقيم على أرض الوطن ويسهر أفراده على راحتهم وسلامتهم"، مبررة ما حدث بأنها كانت في حالة غضب وانفعال وكان ذلك خطأ منها، كما قدمت اعتذاراً مماثلاً للمجتمع عامة ورجال المرور خاصة، عما بدر منها.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، صرح بأنه إشارة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويتها، والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقها لإحالتها إلى النيابة العامة.

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