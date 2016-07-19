النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ": استضافة أسر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا تجسيد للأخوة الإسلامية

قال: أرحب وزملائي بالوزارة ‫بـ (200) حاج من ذوي شهداء المسجدين بحج هذا العام

رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالمستضافين من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزير "آل الشيخ" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : أرحب أنا وزملائي في وزارة ‫الشؤون الإسلامية بـ ( 200 ) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي على المسجدين في ‫نيوزيلندا في حج هذا العام 1440هـ ، ليكونوا من ضمن برنامج ضيوف ‫خادم الحرمين الشريفين.

واصفًا الوزير "آل الشيخ" الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بأنه تجسيد منه أيده الله للأخوة الإسلامية، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ الله مليكنا الصالح.

وكان وسم ( #ذوي_ضحايا_نيوزيلندا_ضيوف_الملك ) قد صعد للترند وازدحم بالتدوينات، باستضافة خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من ذوي شهداء الإرهاب بنيوزيلندا للحج هذا العام؛ مثمنين هذا العمل الإنساني غير المستغرب من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ": استضافة أسر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا تجسيد للأخوة الإسلامية
سبق

رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالمستضافين من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزير "آل الشيخ" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : أرحب أنا وزملائي في وزارة ‫الشؤون الإسلامية بـ ( 200 ) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي على المسجدين في ‫نيوزيلندا في حج هذا العام 1440هـ ، ليكونوا من ضمن برنامج ضيوف ‫خادم الحرمين الشريفين.

واصفًا الوزير "آل الشيخ" الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بأنه تجسيد منه أيده الله للأخوة الإسلامية، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ الله مليكنا الصالح.

وكان وسم ( #ذوي_ضحايا_نيوزيلندا_ضيوف_الملك ) قد صعد للترند وازدحم بالتدوينات، باستضافة خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من ذوي شهداء الإرهاب بنيوزيلندا للحج هذا العام؛ مثمنين هذا العمل الإنساني غير المستغرب من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
12:18 AM

"آل الشيخ": استضافة أسر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا تجسيد للأخوة الإسلامية

قال: أرحب وزملائي بالوزارة ‫بـ (200) حاج من ذوي شهداء المسجدين بحج هذا العام

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
156

رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالمستضافين من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزير "آل الشيخ" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : أرحب أنا وزملائي في وزارة ‫الشؤون الإسلامية بـ ( 200 ) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي على المسجدين في ‫نيوزيلندا في حج هذا العام 1440هـ ، ليكونوا من ضمن برنامج ضيوف ‫خادم الحرمين الشريفين.

واصفًا الوزير "آل الشيخ" الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بأنه تجسيد منه أيده الله للأخوة الإسلامية، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ الله مليكنا الصالح.

وكان وسم ( #ذوي_ضحايا_نيوزيلندا_ضيوف_الملك ) قد صعد للترند وازدحم بالتدوينات، باستضافة خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من ذوي شهداء الإرهاب بنيوزيلندا للحج هذا العام؛ مثمنين هذا العمل الإنساني غير المستغرب من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,462
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,158
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,012
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,066

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة