النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصناعة: 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيًّا يوفرها 66 مصنعًا

المتحدث الرسمي: إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنه ومن خلال 6 مصانع للكمامات الطبية و60 مصنعًا للمعقمات، توفير 5 ملايين كمامة، و3 ملايين و600 ألف معقم بشكل أسبوعي في المملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة أطلقت 28 مبادرة أسهمت في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن الإنتاجية في القطاع رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الكمامات والمعقمات تحسبًا لأي احتياج قادم أو لاستخدامه في الخزن الاستراتيجي.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة صناعية بإجمالي يقدر بـ3.7 مليار ريال منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصناعة: 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيًّا يوفرها 66 مصنعًا
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنه ومن خلال 6 مصانع للكمامات الطبية و60 مصنعًا للمعقمات، توفير 5 ملايين كمامة، و3 ملايين و600 ألف معقم بشكل أسبوعي في المملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة أطلقت 28 مبادرة أسهمت في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن الإنتاجية في القطاع رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الكمامات والمعقمات تحسبًا لأي احتياج قادم أو لاستخدامه في الخزن الاستراتيجي.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة صناعية بإجمالي يقدر بـ3.7 مليار ريال منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
06:27 PM

الصناعة: 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيًّا يوفرها 66 مصنعًا

المتحدث الرسمي: إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
6,306

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنه ومن خلال 6 مصانع للكمامات الطبية و60 مصنعًا للمعقمات، توفير 5 ملايين كمامة، و3 ملايين و600 ألف معقم بشكل أسبوعي في المملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة أطلقت 28 مبادرة أسهمت في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن الإنتاجية في القطاع رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الكمامات والمعقمات تحسبًا لأي احتياج قادم أو لاستخدامه في الخزن الاستراتيجي.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة صناعية بإجمالي يقدر بـ3.7 مليار ريال منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة