الصناعة: 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيًّا يوفرها 66 مصنعًا

المتحدث الرسمي: إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنه ومن خلال 6 مصانع للكمامات الطبية و60 مصنعًا للمعقمات، توفير 5 ملايين كمامة، و3 ملايين و600 ألف معقم بشكل أسبوعي في المملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة أطلقت 28 مبادرة أسهمت في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن الإنتاجية في القطاع رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الكمامات والمعقمات تحسبًا لأي احتياج قادم أو لاستخدامه في الخزن الاستراتيجي.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي بلغ 538 منشأة صناعية بإجمالي يقدر بـ3.7 مليار ريال منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.