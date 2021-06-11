"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف

"العمري": ضرورة تفعيل برامجها مع الجهات الحكومية والأهلية لنطاق أوسع

أطلق محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" بمحافظة الليث؛ وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة حسن بن محمد البركاتي.

وقد دشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع، وتقوم الحملة على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

من جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، على ضرورة تفعيل برامج الحملة مع الجهات الحكومية والأهلية وذلك بنشر الرسائل الوقائية والتوعوية للحملة على أوسع نطاق.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.