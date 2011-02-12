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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، ونددت بأشد العبارات بمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة "مفخخة" والتي تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضها وإحباطها.

واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته مليشيا الحوثي واعتداءاتها المتكررة ضد الأراضي والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في محاولة استهداف مطار أبها.

مطار أبها الدولي مليشيا الحوثي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية
سبق

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، ونددت بأشد العبارات بمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة "مفخخة" والتي تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضها وإحباطها.

واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته مليشيا الحوثي واعتداءاتها المتكررة ضد الأراضي والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في محاولة استهداف مطار أبها.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
03:22 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
197

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، ونددت بأشد العبارات بمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة "مفخخة" والتي تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراضها وإحباطها.

واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته مليشيا الحوثي واعتداءاتها المتكررة ضد الأراضي والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في محاولة استهداف مطار أبها.

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