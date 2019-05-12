بالمسح النشط وتعزيز الإجراءات الاحترازية.. صحة الباحة تواصل مكافحة "كورونا"

كشف مبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع المحافظات

تواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة الباحة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، حيث تستمر الفِرَق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وتم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

وتعمل فرق المسح الميداني للمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة على تكثيف أعمال المسح النشط في مركز نخال بمحافظة القرى، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 289 شخصاً، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.