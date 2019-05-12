النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

بالمسح النشط وتعزيز الإجراءات الاحترازية.. صحة الباحة تواصل مكافحة "كورونا"

كشف مبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع المحافظات

تواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة الباحة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، حيث تستمر الفِرَق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع محافظات ومراكز المنطقة.
وتم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.
وتعمل فرق المسح الميداني للمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة على تكثيف أعمال المسح النشط في مركز نخال بمحافظة القرى، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 289 شخصاً، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

صحة الباحة المسح النشط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالمسح النشط وتعزيز الإجراءات الاحترازية.. صحة الباحة تواصل مكافحة "كورونا"
سبق

تواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة الباحة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، حيث تستمر الفِرَق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع محافظات ومراكز المنطقة.
وتم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.
وتعمل فرق المسح الميداني للمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة على تكثيف أعمال المسح النشط في مركز نخال بمحافظة القرى، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 289 شخصاً، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:07 PM

بالمسح النشط وتعزيز الإجراءات الاحترازية.. صحة الباحة تواصل مكافحة "كورونا"

كشف مبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع المحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
930

تواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة الباحة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، حيث تستمر الفِرَق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع محافظات ومراكز المنطقة.
وتم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.
وتعمل فرق المسح الميداني للمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة على تكثيف أعمال المسح النشط في مركز نخال بمحافظة القرى، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 289 شخصاً، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,171
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة