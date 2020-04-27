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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمون أهل خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية

قال إنهم يستغلون الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم اللعينة

جدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنديده بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، مستغلين الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم اللعينة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، قال فيها: الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها.

ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيله من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ: هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.

وقد اشتُهر حساب الوزير آل الشيخ بتويتر بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ جماعة الإخوان

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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمون أهل خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية
سبق

جدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنديده بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، مستغلين الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم اللعينة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، قال فيها: الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها.

ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيله من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ: هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.

وقد اشتُهر حساب الوزير آل الشيخ بتويتر بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:59 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:16 PM

وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمون أهل خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية

قال إنهم يستغلون الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم اللعينة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,208

جدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنديده بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، مستغلين الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم اللعينة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، قال فيها: الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها.

ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيله من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ: هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.

وقد اشتُهر حساب الوزير آل الشيخ بتويتر بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

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