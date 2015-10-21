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كورونا.. العراق يسجّل 1388 إصابة جديدة و1232 حالة بالأردن و275 بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2040235 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22836 حالة، فيما سجل 2938 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1976907 حالات.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 846033 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 818985 حالة شفاء بعد تسجيل 1056 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10903 حالات.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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كورونا.. العراق يسجّل 1388 إصابة جديدة و1232 حالة بالأردن و275 بفلسطين
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2040235 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22836 حالة، فيما سجل 2938 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1976907 حالات.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 846033 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 818985 حالة شفاء بعد تسجيل 1056 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10903 حالات.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
06:25 PM

كورونا.. العراق يسجّل 1388 إصابة جديدة و1232 حالة بالأردن و275 بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2040235 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22836 حالة، فيما سجل 2938 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1976907 حالات.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 846033 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 818985 حالة شفاء بعد تسجيل 1056 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10903 حالات.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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