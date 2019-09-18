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ارتفاع صادرات النفط السعودي لـ6.88 مليون برميل يومياً

المملكة تقدّم الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"

كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يومياً في يوليو، مقابل 6.72 مليون برميل يومياً في يونيو.

ووفق وكالة "رويترز" تقدّم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع صادرات النفط السعودي لـ6.88 مليون برميل يومياً
سبق

كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يومياً في يوليو، مقابل 6.72 مليون برميل يومياً في يونيو.

ووفق وكالة "رويترز" تقدّم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
03:55 PM

ارتفاع صادرات النفط السعودي لـ6.88 مليون برميل يومياً

المملكة تقدّم الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يومياً في يوليو، مقابل 6.72 مليون برميل يومياً في يونيو.

ووفق وكالة "رويترز" تقدّم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,704
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,938
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,892
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,455

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