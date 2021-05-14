"سجن الطائف" يُفعّل المحاكمة عن بُعد.. والمستفيدون حتى الآن 5 نزلاء

بالتعاون مع المحكمة الجزائية

فعّلت الإدارة العامة لسجن الطائف نظام المحاكمة عن بعد يوم أول من أمس (الثلاثاء)، بالتعاون مع المحكمة الجزائية؛ بهدف توفير الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الإنجاز والبت في قضايا النزلاء، ودون الحاجة إلى خروجهم من السجن.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مدير عام السجون بتذليل كل المعوقات التي تقف عائقًا أمام تحقيق رؤية المديرية العامة للسجون في استخدام جميع وسائل التقنية وتذليلها لخدمة النزلاء وتسهيل محاكمتهم عن بعد، واستخدام الوسائل التقنية في ذلك، ونظرًا لما تشهده المديرية العامة للسجون من تطور تقني في جميع المجالات، في ظل متابعة وإشراف من مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة.

ويتضمن المبنى خمس كبائن للاتصال المرئي، منها أربع كبائن للمحاكمات الفردية، وكابينة واحدة للمحاكمات الجماعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها (الثلاثاء) خمسة نزلاء.