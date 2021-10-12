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إنفاذ" يشرف على تصفية عقارات بمساحة 50 ألف م2 في جدة

يطرح 24 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة المزاد العلني "مزاد ثروات جدة" يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19 من شهر أكتوبر الحالي، في مدينة جدة، بفندق الهيلتون، عند الساعة الرابعة عصراً.

وسيتم خلال المزاد طرح 24 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل، والفرص التجارية والسكنية، ومستودع، ومعرض سيارات، في عدد من أحياء جدة للاستثمار العقاري، كما تتجاوز المساحات للعقارات المعروضة للتصفية 50 ألف متر مربع.

ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة ذات المواقع المتميزة في عدد من أحياء جدة، مثل: (أبحر الشمالية، وجوهرة العروس، والنخيل، والخليج، والعزيزية، والجوهرة، والمروة، وعنكيش، والريان، و اليسر، والنزهة، ومدائن الفهد، والرويس، والأجواد).

ويُعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بمنصة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعَدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذ" يشرف على تصفية عقارات بمساحة 50 ألف م2 في جدة
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة المزاد العلني "مزاد ثروات جدة" يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19 من شهر أكتوبر الحالي، في مدينة جدة، بفندق الهيلتون، عند الساعة الرابعة عصراً.

وسيتم خلال المزاد طرح 24 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل، والفرص التجارية والسكنية، ومستودع، ومعرض سيارات، في عدد من أحياء جدة للاستثمار العقاري، كما تتجاوز المساحات للعقارات المعروضة للتصفية 50 ألف متر مربع.

ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة ذات المواقع المتميزة في عدد من أحياء جدة، مثل: (أبحر الشمالية، وجوهرة العروس، والنخيل، والخليج، والعزيزية، والجوهرة، والمروة، وعنكيش، والريان، و اليسر، والنزهة، ومدائن الفهد، والرويس، والأجواد).

ويُعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بمنصة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعَدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
02:27 PM

إنفاذ" يشرف على تصفية عقارات بمساحة 50 ألف م2 في جدة

يطرح 24 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة المزاد العلني "مزاد ثروات جدة" يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19 من شهر أكتوبر الحالي، في مدينة جدة، بفندق الهيلتون، عند الساعة الرابعة عصراً.

وسيتم خلال المزاد طرح 24 فرصة عقارية واستثمارية تتمثل في مجموعة من الأراضي والفلل، والفرص التجارية والسكنية، ومستودع، ومعرض سيارات، في عدد من أحياء جدة للاستثمار العقاري، كما تتجاوز المساحات للعقارات المعروضة للتصفية 50 ألف متر مربع.

ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة ذات المواقع المتميزة في عدد من أحياء جدة، مثل: (أبحر الشمالية، وجوهرة العروس، والنخيل، والخليج، والعزيزية، والجوهرة، والمروة، وعنكيش، والريان، و اليسر، والنزهة، ومدائن الفهد، والرويس، والأجواد).

ويُعد المزاد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ويمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بمنصة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الإلكتروني.

ويُعَدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من المنشآت المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، وتقديم الخدمات الهندسية، والقانونية، وذلك عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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