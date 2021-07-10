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"الحقيل" زيارة سلطان عمان للمملكة ستزيد التعاون المشترك

أكد أنها تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والوفد المرافق له، إلى المملكة؛ تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك في شتى المجالات.

ونوه "الحقيل" بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تعاون مستمر في جميع المجالات، في ظل الحرص المشترك من قِبَل القيادتين على ترسيخها وتقويتها من خلال تبادل التجارب الناجحة والخبرات، ومن ذلك قطاع الإسكان والتطوير العقاري وتخطيط المدن وغيرها.

وشدد على أن هذه الزيارة ستسهم في زيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها بما يحقق توجيهات قادة البلدين، ويلبي تطلعات وطموحات الشعبين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى أعلى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 بالاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

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"الحقيل" زيارة سلطان عمان للمملكة ستزيد التعاون المشترك
سبق

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والوفد المرافق له، إلى المملكة؛ تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك في شتى المجالات.

ونوه "الحقيل" بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تعاون مستمر في جميع المجالات، في ظل الحرص المشترك من قِبَل القيادتين على ترسيخها وتقويتها من خلال تبادل التجارب الناجحة والخبرات، ومن ذلك قطاع الإسكان والتطوير العقاري وتخطيط المدن وغيرها.

وشدد على أن هذه الزيارة ستسهم في زيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها بما يحقق توجيهات قادة البلدين، ويلبي تطلعات وطموحات الشعبين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى أعلى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 بالاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
04:20 PM

"الحقيل" زيارة سلطان عمان للمملكة ستزيد التعاون المشترك

أكد أنها تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والوفد المرافق له، إلى المملكة؛ تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك في شتى المجالات.

ونوه "الحقيل" بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تعاون مستمر في جميع المجالات، في ظل الحرص المشترك من قِبَل القيادتين على ترسيخها وتقويتها من خلال تبادل التجارب الناجحة والخبرات، ومن ذلك قطاع الإسكان والتطوير العقاري وتخطيط المدن وغيرها.

وشدد على أن هذه الزيارة ستسهم في زيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها بما يحقق توجيهات قادة البلدين، ويلبي تطلعات وطموحات الشعبين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى أعلى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 بالاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

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