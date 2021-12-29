ضبط 149 عاملاً مخالفاً ومصادرة 34.14 طن مواد غذائية بحملات ميدانية بالرياض

بمشاركة 11 جهة حكومية مشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.. خلال أسبوع

واصلت 11 جهة حكومية مشتركة حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، امتثالاً لتوجيه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأسفرت الحملات التي تمّت خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، بزيارة 124 منشأة، عن ضبط 149 عاملاً مخالفاً، وتحرير 109 إشعارات مراجعة ومخالفة، ومصادرة 34.14 طن من المواد الغذائية.

ونتج عن الحملة كذلك فصل الماء والكهرباء عن 30 مبنى مخالفاً وإغلاق 64 موقعاً وإتلاف ومصادرة 1220 قطعة عينية.