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ضبط 149 عاملاً مخالفاً ومصادرة 34.14 طن مواد غذائية بحملات ميدانية بالرياض

بمشاركة 11 جهة حكومية مشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.. خلال أسبوع

واصلت 11 جهة حكومية مشتركة حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، امتثالاً لتوجيه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأسفرت الحملات التي تمّت خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، بزيارة 124 منشأة، عن ضبط 149 عاملاً مخالفاً، وتحرير 109 إشعارات مراجعة ومخالفة، ومصادرة 34.14 طن من المواد الغذائية.

ونتج عن الحملة كذلك فصل الماء والكهرباء عن 30 مبنى مخالفاً وإغلاق 64 موقعاً وإتلاف ومصادرة 1220 قطعة عينية.

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ضبط 149 عاملاً مخالفاً ومصادرة 34.14 طن مواد غذائية بحملات ميدانية بالرياض
سبق

واصلت 11 جهة حكومية مشتركة حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، امتثالاً لتوجيه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأسفرت الحملات التي تمّت خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، بزيارة 124 منشأة، عن ضبط 149 عاملاً مخالفاً، وتحرير 109 إشعارات مراجعة ومخالفة، ومصادرة 34.14 طن من المواد الغذائية.

ونتج عن الحملة كذلك فصل الماء والكهرباء عن 30 مبنى مخالفاً وإغلاق 64 موقعاً وإتلاف ومصادرة 1220 قطعة عينية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:56 AM

ضبط 149 عاملاً مخالفاً ومصادرة 34.14 طن مواد غذائية بحملات ميدانية بالرياض

بمشاركة 11 جهة حكومية مشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.. خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت 11 جهة حكومية مشتركة حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، امتثالاً لتوجيه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأسفرت الحملات التي تمّت خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، بزيارة 124 منشأة، عن ضبط 149 عاملاً مخالفاً، وتحرير 109 إشعارات مراجعة ومخالفة، ومصادرة 34.14 طن من المواد الغذائية.

ونتج عن الحملة كذلك فصل الماء والكهرباء عن 30 مبنى مخالفاً وإغلاق 64 موقعاً وإتلاف ومصادرة 1220 قطعة عينية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

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