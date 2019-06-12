وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها .

كما أصدر قراراً بتكليف المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة؛ بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، إضافة إلى عمله الحالي.

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ قراراً بتكليف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني؛ بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى عمله الحالي.

بعد وفاة الثقفي .. نائب وزير التعليم يكلّف الزهراني مديراً لتعليم مكة المكرّمة هادي العصيمي سبق 2019-06-12 أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ قراراً بتكليف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني؛ بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى عمله الحالي. كما أصدر قراراً بتكليف المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة؛ بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، إضافة إلى عمله الحالي. وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها .

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 12:39 PM

اخر تعديل 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 02:05 PM

بعد وفاة الثقفي .. نائب وزير التعليم يكلّف الزهراني مديراً لتعليم مكة المكرّمة أصدر قراراً بتكليف "خوجة" بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة





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أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ قراراً بتكليف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني؛ بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى عمله الحالي.

كما أصدر قراراً بتكليف المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة؛ بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، إضافة إلى عمله الحالي.

وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها .