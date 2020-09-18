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الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا

5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 580

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف: عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف: عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
05:42 PM

الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا

5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 580

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف: عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.

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