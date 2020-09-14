النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفاءة": صفحة "طاقة" دليلك لمعرفة التوفير في المكيفات

أوصى بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة التي تضمها صفحة "طاقة".

وأشار إلى أن الموقع التابع "لتبقى" تضمن النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف من بينها "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".

والموقع الإلكتروني الخاص بـ"طاقة" هو: https://taqa.gov.sa/air-conditioners

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"كفاءة": صفحة "طاقة" دليلك لمعرفة التوفير في المكيفات
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة التي تضمها صفحة "طاقة".

وأشار إلى أن الموقع التابع "لتبقى" تضمن النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف من بينها "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".

والموقع الإلكتروني الخاص بـ"طاقة" هو: https://taqa.gov.sa/air-conditioners

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
11:30 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:08 AM

"كفاءة": صفحة "طاقة" دليلك لمعرفة التوفير في المكيفات

أوصى بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
849

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة التي تضمها صفحة "طاقة".

وأشار إلى أن الموقع التابع "لتبقى" تضمن النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف من بينها "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".

والموقع الإلكتروني الخاص بـ"طاقة" هو: https://taqa.gov.sa/air-conditioners

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,928
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,561

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة