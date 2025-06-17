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"مدن".. انطلاق عمليات تشغيل مصنع لإنتاج 48 ألف كمامة يومياً بالدمام

"السالم": سيسهم في تلبية متطلبات السوق المحلية لمواجهة كورونا

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عن انطلاق العمليات التشغيلية لأحد المصانع الطبية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بقدرة إنتاجية تبلغ 48 ألف كمامة يومياً.

وقال "السالم": إن "مصنع راوند الذي على مساحة أكثر من 10300م² يُعدُّ الأول من نوعه في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ويُعزّز قدرة المصانع الطبية بمدننا الصناعية للمساهمة في تلبية متطلبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المختلفة في إطار مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID -19" على الاقتصاد الوطني".

وأضاف: أن "المنتجات اليومية لمصنع راوند تشمل توفير 48 ألف كمامة حالياً، والبدء مستقبلاً في إنتاج مسحات الكحول، وغطاء الرأس الطبي، بالإضافة إلى دعامات جبائر (دعامة للركبة والمرفق والكاحل)، كما ستشمل منتجات المصنع المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الملابس الجراحية المتنوعة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى أن جائحة "كورونا" أدت إلى ارتفاع معدلات الطلب المحلي على المنتجات الطبية بكافة أنواعها.

وأضاف: أن "القطاع الشرقي وفقاً لهيكلة مدن، يشمل 6 مدن صناعية بها 19 مصنعاً طبياً بين منتج وتحت الإنشاء، فيما ارتفعت أعداد المصانع الطبية في جميع المدن الصناعية إلى قرابة 150 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء"، مبيناً أن المجالات الطبية تضم الصناعات الدوائية ومنها أدوية السرطان، والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، إضافة إلى صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وكذلك صناعة المستلزمات الطبية مثل الأنابيب الطبية وملبوسات الوقاية الطبية فضلاً عن صناعة مستحضرات التجميل.

كما أكد أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قُرابة 70% خلال عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م، منوهاً إلى سهولة الإجراءات والمُحفّزات التي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى المدن الصناعية وخاصة في القطاع الطبي، وكذلك بمقومات البيئة الصناعية المُمكّنة لبدء العمليات الإنتاجية في أقصر وقت وبأقل تكلفة متاحة، وذلك في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 بتحقيق الأمن الطبي، وطبقاً للمبادرات الموكل تنفيذها إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198،8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن".. انطلاق عمليات تشغيل مصنع لإنتاج 48 ألف كمامة يومياً بالدمام
سبق

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عن انطلاق العمليات التشغيلية لأحد المصانع الطبية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بقدرة إنتاجية تبلغ 48 ألف كمامة يومياً.

وقال "السالم": إن "مصنع راوند الذي على مساحة أكثر من 10300م² يُعدُّ الأول من نوعه في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ويُعزّز قدرة المصانع الطبية بمدننا الصناعية للمساهمة في تلبية متطلبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المختلفة في إطار مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID -19" على الاقتصاد الوطني".

وأضاف: أن "المنتجات اليومية لمصنع راوند تشمل توفير 48 ألف كمامة حالياً، والبدء مستقبلاً في إنتاج مسحات الكحول، وغطاء الرأس الطبي، بالإضافة إلى دعامات جبائر (دعامة للركبة والمرفق والكاحل)، كما ستشمل منتجات المصنع المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الملابس الجراحية المتنوعة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى أن جائحة "كورونا" أدت إلى ارتفاع معدلات الطلب المحلي على المنتجات الطبية بكافة أنواعها.

وأضاف: أن "القطاع الشرقي وفقاً لهيكلة مدن، يشمل 6 مدن صناعية بها 19 مصنعاً طبياً بين منتج وتحت الإنشاء، فيما ارتفعت أعداد المصانع الطبية في جميع المدن الصناعية إلى قرابة 150 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء"، مبيناً أن المجالات الطبية تضم الصناعات الدوائية ومنها أدوية السرطان، والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، إضافة إلى صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وكذلك صناعة المستلزمات الطبية مثل الأنابيب الطبية وملبوسات الوقاية الطبية فضلاً عن صناعة مستحضرات التجميل.

كما أكد أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قُرابة 70% خلال عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م، منوهاً إلى سهولة الإجراءات والمُحفّزات التي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى المدن الصناعية وخاصة في القطاع الطبي، وكذلك بمقومات البيئة الصناعية المُمكّنة لبدء العمليات الإنتاجية في أقصر وقت وبأقل تكلفة متاحة، وذلك في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 بتحقيق الأمن الطبي، وطبقاً للمبادرات الموكل تنفيذها إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198،8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:35 PM

"مدن".. انطلاق عمليات تشغيل مصنع لإنتاج 48 ألف كمامة يومياً بالدمام

"السالم": سيسهم في تلبية متطلبات السوق المحلية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عن انطلاق العمليات التشغيلية لأحد المصانع الطبية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بقدرة إنتاجية تبلغ 48 ألف كمامة يومياً.

وقال "السالم": إن "مصنع راوند الذي على مساحة أكثر من 10300م² يُعدُّ الأول من نوعه في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ويُعزّز قدرة المصانع الطبية بمدننا الصناعية للمساهمة في تلبية متطلبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المختلفة في إطار مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID -19" على الاقتصاد الوطني".

وأضاف: أن "المنتجات اليومية لمصنع راوند تشمل توفير 48 ألف كمامة حالياً، والبدء مستقبلاً في إنتاج مسحات الكحول، وغطاء الرأس الطبي، بالإضافة إلى دعامات جبائر (دعامة للركبة والمرفق والكاحل)، كما ستشمل منتجات المصنع المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الملابس الجراحية المتنوعة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى أن جائحة "كورونا" أدت إلى ارتفاع معدلات الطلب المحلي على المنتجات الطبية بكافة أنواعها.

وأضاف: أن "القطاع الشرقي وفقاً لهيكلة مدن، يشمل 6 مدن صناعية بها 19 مصنعاً طبياً بين منتج وتحت الإنشاء، فيما ارتفعت أعداد المصانع الطبية في جميع المدن الصناعية إلى قرابة 150 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء"، مبيناً أن المجالات الطبية تضم الصناعات الدوائية ومنها أدوية السرطان، والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، إضافة إلى صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وكذلك صناعة المستلزمات الطبية مثل الأنابيب الطبية وملبوسات الوقاية الطبية فضلاً عن صناعة مستحضرات التجميل.

كما أكد أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قُرابة 70% خلال عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م، منوهاً إلى سهولة الإجراءات والمُحفّزات التي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى المدن الصناعية وخاصة في القطاع الطبي، وكذلك بمقومات البيئة الصناعية المُمكّنة لبدء العمليات الإنتاجية في أقصر وقت وبأقل تكلفة متاحة، وذلك في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 بتحقيق الأمن الطبي، وطبقاً للمبادرات الموكل تنفيذها إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198،8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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