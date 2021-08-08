النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 731 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 620 خلال الـ24 ساعة الماضية

قائد كبير بالجيش اليمني: الانهيارات تضرب صفوف الحوثيين على امتداد جبهات القتال

"سجاف" لفت إلى أن الميليشيا لم تجن سوى الخسائر

ذكر قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة انهيار كبير، بفعل ضربات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في كل جبهات ومواقع المنطقة السادسة.

وأضاف خلال تفقده جبهة حويشيان، شرق المرازيق بمحافظة الجوف، أن كل محاولات الميليشيا باءت بالفشل، ولم تستطع تحقيق أي اختراق، على امتداد جبهات القتال، وأن حشودها انكسرت ولم تجن سوى الخسائر في عناصرها الإرهابية وعتادها العسكري المنهوب.

وأعرب "سجاف" عن شكره لتحالف دعم الشرعية وللطيران المقاتل، على إسهامه الكبير في القضاء على تعزيزات الميليشيا في مختلف الجبهات، بما فيها جبهات محافظة الجوف.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قائد كبير بالجيش اليمني: الانهيارات تضرب صفوف الحوثيين على امتداد جبهات القتال
سبق

ذكر قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة انهيار كبير، بفعل ضربات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في كل جبهات ومواقع المنطقة السادسة.

وأضاف خلال تفقده جبهة حويشيان، شرق المرازيق بمحافظة الجوف، أن كل محاولات الميليشيا باءت بالفشل، ولم تستطع تحقيق أي اختراق، على امتداد جبهات القتال، وأن حشودها انكسرت ولم تجن سوى الخسائر في عناصرها الإرهابية وعتادها العسكري المنهوب.

وأعرب "سجاف" عن شكره لتحالف دعم الشرعية وللطيران المقاتل، على إسهامه الكبير في القضاء على تعزيزات الميليشيا في مختلف الجبهات، بما فيها جبهات محافظة الجوف.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:20 PM

قائد كبير بالجيش اليمني: الانهيارات تضرب صفوف الحوثيين على امتداد جبهات القتال

"سجاف" لفت إلى أن الميليشيا لم تجن سوى الخسائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
832

ذكر قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة انهيار كبير، بفعل ضربات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في كل جبهات ومواقع المنطقة السادسة.

وأضاف خلال تفقده جبهة حويشيان، شرق المرازيق بمحافظة الجوف، أن كل محاولات الميليشيا باءت بالفشل، ولم تستطع تحقيق أي اختراق، على امتداد جبهات القتال، وأن حشودها انكسرت ولم تجن سوى الخسائر في عناصرها الإرهابية وعتادها العسكري المنهوب.

وأعرب "سجاف" عن شكره لتحالف دعم الشرعية وللطيران المقاتل، على إسهامه الكبير في القضاء على تعزيزات الميليشيا في مختلف الجبهات، بما فيها جبهات محافظة الجوف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,224

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة