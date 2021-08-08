قائد كبير بالجيش اليمني: الانهيارات تضرب صفوف الحوثيين على امتداد جبهات القتال

"سجاف" لفت إلى أن الميليشيا لم تجن سوى الخسائر

ذكر قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة انهيار كبير، بفعل ضربات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في كل جبهات ومواقع المنطقة السادسة.

وأضاف خلال تفقده جبهة حويشيان، شرق المرازيق بمحافظة الجوف، أن كل محاولات الميليشيا باءت بالفشل، ولم تستطع تحقيق أي اختراق، على امتداد جبهات القتال، وأن حشودها انكسرت ولم تجن سوى الخسائر في عناصرها الإرهابية وعتادها العسكري المنهوب.

وأعرب "سجاف" عن شكره لتحالف دعم الشرعية وللطيران المقاتل، على إسهامه الكبير في القضاء على تعزيزات الميليشيا في مختلف الجبهات، بما فيها جبهات محافظة الجوف.