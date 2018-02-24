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" القشقري" عن مكافأة نهاية الخدمة: 6 أشهر لموظف و37  لزميله

الكاتب طالب بإصلاح نظام الخدمة المدنية ليحقق العدالة

يطالب الكاتب الصحفي طلال القشقري بإصلاح عيوب نظام الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يقبع في ذيل قائمة أنظمة العمل الحكومية من كلّ النواحي، خصوصًا الحوافز المالية! ضارباً المثل بمكافأة نهاية الخدمة، والفروق الشديدة وغير العادلة بين موظف وآخر، حيث يحصل أحدهما مكافأة نهاية الخدمة 6 أشهر وبينما يحصل زميله على مكافأة 37 شهراً، عن نفس المدة.

هل يعقل؟

وفي مقاله "الصدمة في مكافأة نهاية الخدمة!! " بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "كان نظام الخدمة المدنيةـ وما زال ـ يقبع بكلّ جدارة واستحقاق في ذيل قائمة أنظمة العمل الحكومية من كلّ النواحي، خصوصًا الحوافز المالية! .. هنا، سأتطرّق بالتفصيل لمثالٍ واحد كافٍ لتأكيد هذه الحقيقة المُرّة، ألا وهو مكافأة نهاية الخدمة عند تقاعد موظّف الخدمة المدنية، إذ تبلغ رواتب (٦) أشهر فقط، بينما تبلغ في بعض أنظمة العمل الحكومية الأخرى، مثل التشغيل والصيانة، نصف راتب شهري لكلّ سنة من الـ(٥) سنوات الأولى من خدمة الموظّف، وراتب شهري لكلّ سنة بعد ذلك حتّى موعد تقاعد الموظّف! .. يعني، وبحسبة بسيطة جدًا، لو كان هناك موظّف في نظام الخدمة المدنية وآخر في نظام التشغيل والصيانة، وقد عملاً نفس العمل لفترةٍ واحدة هي (٤٠) عامًا على سبيل المثال، فإنّ مكافأة الأول تظلّ رواتب (٦) أشهر، بينما مكافأة الثاني تقفز لرواتب (37.5) شهر، فهل يُعقل هذا؟!".

في مؤسسة واحدة!

ويضيف القشقري: "الصدمة هي أنّ هذا التباين لا يوجد بين الجهات المختلفة فقط، بل أيضًا في الجهة الواحدة التي تحتضن النظامين، فتكافئ هذه الجهة متقاعديها الذين كانت لهم نفس المؤهلات والخبرات وعليهم نفس المسؤوليات والواجبات، بفارقٍ شاسع، كما هو الفارق بين الثرى والثريّا، فهل هذا من العدل؟!".

تمييز جائر يستوجب الإصلاح

ويرى القشقري أن ما يحدث حاليًا: "تمييز جائر بسبب عدم توحيد أنظمة العمل، وموظّف الخدمة المدنية هو ضحية لذلك، وضحية لوزارة الخدمة المدنية التي لم تواكب التطوّرات الحاصلة محليًا، وما زالت تعيش في جلباب الماضي فلم تُعدِّل أنظمتها بما يُحقّق مصلحة منسوبيها. وضحية أيضًا للجهات التي لم تُوحّد أنظمتها ويعمل فيها الموظّف، تحت ظلّ غياب الجهة التشريعية المُمثَّلَة في مجلس الشورى عن تشريع وتوحيد ما فيه مصلحة الموظّفين والمتقاعدين، سواءً بسواء، بلا أيّ غُبْن أو تمييز!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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" القشقري" عن مكافأة نهاية الخدمة: 6 أشهر لموظف و37  لزميله
سبق

يطالب الكاتب الصحفي طلال القشقري بإصلاح عيوب نظام الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يقبع في ذيل قائمة أنظمة العمل الحكومية من كلّ النواحي، خصوصًا الحوافز المالية! ضارباً المثل بمكافأة نهاية الخدمة، والفروق الشديدة وغير العادلة بين موظف وآخر، حيث يحصل أحدهما مكافأة نهاية الخدمة 6 أشهر وبينما يحصل زميله على مكافأة 37 شهراً، عن نفس المدة.

هل يعقل؟

وفي مقاله "الصدمة في مكافأة نهاية الخدمة!! " بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "كان نظام الخدمة المدنيةـ وما زال ـ يقبع بكلّ جدارة واستحقاق في ذيل قائمة أنظمة العمل الحكومية من كلّ النواحي، خصوصًا الحوافز المالية! .. هنا، سأتطرّق بالتفصيل لمثالٍ واحد كافٍ لتأكيد هذه الحقيقة المُرّة، ألا وهو مكافأة نهاية الخدمة عند تقاعد موظّف الخدمة المدنية، إذ تبلغ رواتب (٦) أشهر فقط، بينما تبلغ في بعض أنظمة العمل الحكومية الأخرى، مثل التشغيل والصيانة، نصف راتب شهري لكلّ سنة من الـ(٥) سنوات الأولى من خدمة الموظّف، وراتب شهري لكلّ سنة بعد ذلك حتّى موعد تقاعد الموظّف! .. يعني، وبحسبة بسيطة جدًا، لو كان هناك موظّف في نظام الخدمة المدنية وآخر في نظام التشغيل والصيانة، وقد عملاً نفس العمل لفترةٍ واحدة هي (٤٠) عامًا على سبيل المثال، فإنّ مكافأة الأول تظلّ رواتب (٦) أشهر، بينما مكافأة الثاني تقفز لرواتب (37.5) شهر، فهل يُعقل هذا؟!".

في مؤسسة واحدة!

ويضيف القشقري: "الصدمة هي أنّ هذا التباين لا يوجد بين الجهات المختلفة فقط، بل أيضًا في الجهة الواحدة التي تحتضن النظامين، فتكافئ هذه الجهة متقاعديها الذين كانت لهم نفس المؤهلات والخبرات وعليهم نفس المسؤوليات والواجبات، بفارقٍ شاسع، كما هو الفارق بين الثرى والثريّا، فهل هذا من العدل؟!".

تمييز جائر يستوجب الإصلاح

ويرى القشقري أن ما يحدث حاليًا: "تمييز جائر بسبب عدم توحيد أنظمة العمل، وموظّف الخدمة المدنية هو ضحية لذلك، وضحية لوزارة الخدمة المدنية التي لم تواكب التطوّرات الحاصلة محليًا، وما زالت تعيش في جلباب الماضي فلم تُعدِّل أنظمتها بما يُحقّق مصلحة منسوبيها. وضحية أيضًا للجهات التي لم تُوحّد أنظمتها ويعمل فيها الموظّف، تحت ظلّ غياب الجهة التشريعية المُمثَّلَة في مجلس الشورى عن تشريع وتوحيد ما فيه مصلحة الموظّفين والمتقاعدين، سواءً بسواء، بلا أيّ غُبْن أو تمييز!".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
03:06 PM

" القشقري" عن مكافأة نهاية الخدمة: 6 أشهر لموظف و37  لزميله

الكاتب طالب بإصلاح نظام الخدمة المدنية ليحقق العدالة

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
24,482

يطالب الكاتب الصحفي طلال القشقري بإصلاح عيوب نظام الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يقبع في ذيل قائمة أنظمة العمل الحكومية من كلّ النواحي، خصوصًا الحوافز المالية! ضارباً المثل بمكافأة نهاية الخدمة، والفروق الشديدة وغير العادلة بين موظف وآخر، حيث يحصل أحدهما مكافأة نهاية الخدمة 6 أشهر وبينما يحصل زميله على مكافأة 37 شهراً، عن نفس المدة.

هل يعقل؟

وفي مقاله "الصدمة في مكافأة نهاية الخدمة!! " بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "كان نظام الخدمة المدنيةـ وما زال ـ يقبع بكلّ جدارة واستحقاق في ذيل قائمة أنظمة العمل الحكومية من كلّ النواحي، خصوصًا الحوافز المالية! .. هنا، سأتطرّق بالتفصيل لمثالٍ واحد كافٍ لتأكيد هذه الحقيقة المُرّة، ألا وهو مكافأة نهاية الخدمة عند تقاعد موظّف الخدمة المدنية، إذ تبلغ رواتب (٦) أشهر فقط، بينما تبلغ في بعض أنظمة العمل الحكومية الأخرى، مثل التشغيل والصيانة، نصف راتب شهري لكلّ سنة من الـ(٥) سنوات الأولى من خدمة الموظّف، وراتب شهري لكلّ سنة بعد ذلك حتّى موعد تقاعد الموظّف! .. يعني، وبحسبة بسيطة جدًا، لو كان هناك موظّف في نظام الخدمة المدنية وآخر في نظام التشغيل والصيانة، وقد عملاً نفس العمل لفترةٍ واحدة هي (٤٠) عامًا على سبيل المثال، فإنّ مكافأة الأول تظلّ رواتب (٦) أشهر، بينما مكافأة الثاني تقفز لرواتب (37.5) شهر، فهل يُعقل هذا؟!".

في مؤسسة واحدة!

ويضيف القشقري: "الصدمة هي أنّ هذا التباين لا يوجد بين الجهات المختلفة فقط، بل أيضًا في الجهة الواحدة التي تحتضن النظامين، فتكافئ هذه الجهة متقاعديها الذين كانت لهم نفس المؤهلات والخبرات وعليهم نفس المسؤوليات والواجبات، بفارقٍ شاسع، كما هو الفارق بين الثرى والثريّا، فهل هذا من العدل؟!".

تمييز جائر يستوجب الإصلاح

ويرى القشقري أن ما يحدث حاليًا: "تمييز جائر بسبب عدم توحيد أنظمة العمل، وموظّف الخدمة المدنية هو ضحية لذلك، وضحية لوزارة الخدمة المدنية التي لم تواكب التطوّرات الحاصلة محليًا، وما زالت تعيش في جلباب الماضي فلم تُعدِّل أنظمتها بما يُحقّق مصلحة منسوبيها. وضحية أيضًا للجهات التي لم تُوحّد أنظمتها ويعمل فيها الموظّف، تحت ظلّ غياب الجهة التشريعية المُمثَّلَة في مجلس الشورى عن تشريع وتوحيد ما فيه مصلحة الموظّفين والمتقاعدين، سواءً بسواء، بلا أيّ غُبْن أو تمييز!".

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