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"تعليم صبيا" يطلق فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية" غداً

تهدف نسخته الخامسة لإكساب قادة وقائدات المدارس المهارات اللازمة

تحت رعاية مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي؛ يقيم قسم القيادة المدرسية بالإدارة، فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية" في نسخته الخامسة غداً وتستمر خلال الفترة من ١١-١٢ من شهر جمادى الآخرة الحالي، بمشاركة عدد من القيادات التربوية من الإدارات التعليمية والجامعات والجهات الاستشارية.

ويناقش الملتقى الكثير من أوراق العمل، يقدمها خبراء وأكاديميون ومختصون عن دور القائد المدرسي في رفع المستوى التحصيلي، وأحدث الاتجاهات العالمية في القيادة المدرسية وأدوارها الفعالة في قيادة التعلم، وعرض تجارب بعض الإدارات والقيادات والمدارس لتحسين نواتج التعلم، إضافة إلى الكثير من الموضوعات في القيادة والإدارة الاحترافية.

ويهدف الملتقى إلى تمكين قادة وقائدات المدارس من فهم متطلبات التحول للقيادة المدرسية، وتحسين الأداء، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاطلاع على التجارب الناجحة في القيادة المدرسية، واستعراض أبرز الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية في ذلك المجال.

كما يهدف الملتقى إلى إكساب قادة وقائدات المدارس المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي من خلال ما ستتضمنه محاور الملتقى والورش المصاحبة التي ستركز على تطوير العمليات والتقييم والتقويم، وقيادة التميز بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

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"تعليم صبيا" يطلق فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية" غداً
سبق

تحت رعاية مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي؛ يقيم قسم القيادة المدرسية بالإدارة، فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية" في نسخته الخامسة غداً وتستمر خلال الفترة من ١١-١٢ من شهر جمادى الآخرة الحالي، بمشاركة عدد من القيادات التربوية من الإدارات التعليمية والجامعات والجهات الاستشارية.

ويناقش الملتقى الكثير من أوراق العمل، يقدمها خبراء وأكاديميون ومختصون عن دور القائد المدرسي في رفع المستوى التحصيلي، وأحدث الاتجاهات العالمية في القيادة المدرسية وأدوارها الفعالة في قيادة التعلم، وعرض تجارب بعض الإدارات والقيادات والمدارس لتحسين نواتج التعلم، إضافة إلى الكثير من الموضوعات في القيادة والإدارة الاحترافية.

ويهدف الملتقى إلى تمكين قادة وقائدات المدارس من فهم متطلبات التحول للقيادة المدرسية، وتحسين الأداء، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاطلاع على التجارب الناجحة في القيادة المدرسية، واستعراض أبرز الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية في ذلك المجال.

كما يهدف الملتقى إلى إكساب قادة وقائدات المدارس المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي من خلال ما ستتضمنه محاور الملتقى والورش المصاحبة التي ستركز على تطوير العمليات والتقييم والتقويم، وقيادة التميز بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:19 AM

"تعليم صبيا" يطلق فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية" غداً

تهدف نسخته الخامسة لإكساب قادة وقائدات المدارس المهارات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تحت رعاية مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي؛ يقيم قسم القيادة المدرسية بالإدارة، فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية" في نسخته الخامسة غداً وتستمر خلال الفترة من ١١-١٢ من شهر جمادى الآخرة الحالي، بمشاركة عدد من القيادات التربوية من الإدارات التعليمية والجامعات والجهات الاستشارية.

ويناقش الملتقى الكثير من أوراق العمل، يقدمها خبراء وأكاديميون ومختصون عن دور القائد المدرسي في رفع المستوى التحصيلي، وأحدث الاتجاهات العالمية في القيادة المدرسية وأدوارها الفعالة في قيادة التعلم، وعرض تجارب بعض الإدارات والقيادات والمدارس لتحسين نواتج التعلم، إضافة إلى الكثير من الموضوعات في القيادة والإدارة الاحترافية.

ويهدف الملتقى إلى تمكين قادة وقائدات المدارس من فهم متطلبات التحول للقيادة المدرسية، وتحسين الأداء، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاطلاع على التجارب الناجحة في القيادة المدرسية، واستعراض أبرز الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية في ذلك المجال.

كما يهدف الملتقى إلى إكساب قادة وقائدات المدارس المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي من خلال ما ستتضمنه محاور الملتقى والورش المصاحبة التي ستركز على تطوير العمليات والتقييم والتقويم، وقيادة التميز بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

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