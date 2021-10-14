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المدينة.. بدء إجراءات نقل ورش وأنشطة "واحة العيون" إلى مقرها الجديد

الحفاظ على البيئة الزراعية والمشهد الحضري والتحفيز أهداف لـ"الأمانة"

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، في إجراءات نقل الورش والأنشطة الصناعية من موقع مشروع واحة العيون إلى مقرها الجديد، كما أتاحت مواقع مميزة ‏لأصحاب الرخص الحالية؛ حيث تستهدف الأمانة نقل قرابة 500 ورشة إلى مخطط الورش الصناعية بطريق ينبع القديم.

ويهدف نقل الورش والأنشطة الزراعية، إلى الحفاظ على البيئة الزراعية في منطقة واحة العيون، وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز الأنشطة المتوسطة والصغيرة.

وأتاحت أمانة المنطقة الرابط التالي للمشاركة في القرعة العلنية: ‪bit.ly/30oruZ5"". يُذكر أن مشروع واحة العيون يقع شمال المدينة المنورة، ويهدف لتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، ويهدف إلى إعداد مخطط حضري يجعل المنطقة متنفسًا للسكان والزوار، ويحافظ على المناطق المرتبطة بتاريخ وتراث المنطقة، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الطبيعة الزراعية ومتطلبات الاستثمار الاقتصادي والبيئي.

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المدينة.. بدء إجراءات نقل ورش وأنشطة "واحة العيون" إلى مقرها الجديد
سبق

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، في إجراءات نقل الورش والأنشطة الصناعية من موقع مشروع واحة العيون إلى مقرها الجديد، كما أتاحت مواقع مميزة ‏لأصحاب الرخص الحالية؛ حيث تستهدف الأمانة نقل قرابة 500 ورشة إلى مخطط الورش الصناعية بطريق ينبع القديم.

ويهدف نقل الورش والأنشطة الزراعية، إلى الحفاظ على البيئة الزراعية في منطقة واحة العيون، وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز الأنشطة المتوسطة والصغيرة.

وأتاحت أمانة المنطقة الرابط التالي للمشاركة في القرعة العلنية: ‪bit.ly/30oruZ5"". يُذكر أن مشروع واحة العيون يقع شمال المدينة المنورة، ويهدف لتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، ويهدف إلى إعداد مخطط حضري يجعل المنطقة متنفسًا للسكان والزوار، ويحافظ على المناطق المرتبطة بتاريخ وتراث المنطقة، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الطبيعة الزراعية ومتطلبات الاستثمار الاقتصادي والبيئي.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
02:05 PM

المدينة.. بدء إجراءات نقل ورش وأنشطة "واحة العيون" إلى مقرها الجديد

الحفاظ على البيئة الزراعية والمشهد الحضري والتحفيز أهداف لـ"الأمانة"

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
942

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، في إجراءات نقل الورش والأنشطة الصناعية من موقع مشروع واحة العيون إلى مقرها الجديد، كما أتاحت مواقع مميزة ‏لأصحاب الرخص الحالية؛ حيث تستهدف الأمانة نقل قرابة 500 ورشة إلى مخطط الورش الصناعية بطريق ينبع القديم.

ويهدف نقل الورش والأنشطة الزراعية، إلى الحفاظ على البيئة الزراعية في منطقة واحة العيون، وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز الأنشطة المتوسطة والصغيرة.

وأتاحت أمانة المنطقة الرابط التالي للمشاركة في القرعة العلنية: ‪bit.ly/30oruZ5"". يُذكر أن مشروع واحة العيون يقع شمال المدينة المنورة، ويهدف لتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، ويهدف إلى إعداد مخطط حضري يجعل المنطقة متنفسًا للسكان والزوار، ويحافظ على المناطق المرتبطة بتاريخ وتراث المنطقة، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الطبيعة الزراعية ومتطلبات الاستثمار الاقتصادي والبيئي.

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