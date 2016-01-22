النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نائب أمير مكة" يشيد بجهود أمانة الطائف

بعد اطلاعه على تقرير المشروعات بالمحافظة

ثمّن نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، جهود أمانة الطائف لدعم التنمية والتطوير بالمحافظة.

جاء ذلك في خطاب وجّهه الأمير بدر بن سلطان، لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ إثر اطلاعه على تقرير للمشروعات والبرامج والأعمال التي أنجزتها الأمانة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط والبرامج والطموحات المستقبلية لتعزيز البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وقدّم الشكر للمهندس آل هميل؛ ولمنسوبي الأمانة كافة، على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات البلدية للطائف ومواطنيها الكرام، متمنياً التوفيق للجميع.

بدوره، أكّد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن الأمانة تعمل على متابعة سير العمل بكل المشروعات البلدية الجارية في المحافظة، وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها وفق خطط مرحلية، وإيجاد الحلول للملاحظات، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي للأمانة في جميع برامجها وأعمالها، وأبان أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في عديد من الأعمال والبرامج التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نائب أمير مكة" يشيد بجهود أمانة الطائف
سبق

ثمّن نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، جهود أمانة الطائف لدعم التنمية والتطوير بالمحافظة.

جاء ذلك في خطاب وجّهه الأمير بدر بن سلطان، لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ إثر اطلاعه على تقرير للمشروعات والبرامج والأعمال التي أنجزتها الأمانة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط والبرامج والطموحات المستقبلية لتعزيز البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وقدّم الشكر للمهندس آل هميل؛ ولمنسوبي الأمانة كافة، على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات البلدية للطائف ومواطنيها الكرام، متمنياً التوفيق للجميع.

بدوره، أكّد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن الأمانة تعمل على متابعة سير العمل بكل المشروعات البلدية الجارية في المحافظة، وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها وفق خطط مرحلية، وإيجاد الحلول للملاحظات، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي للأمانة في جميع برامجها وأعمالها، وأبان أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في عديد من الأعمال والبرامج التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:53 AM

"نائب أمير مكة" يشيد بجهود أمانة الطائف

بعد اطلاعه على تقرير المشروعات بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
2,456

ثمّن نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، جهود أمانة الطائف لدعم التنمية والتطوير بالمحافظة.

جاء ذلك في خطاب وجّهه الأمير بدر بن سلطان، لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ إثر اطلاعه على تقرير للمشروعات والبرامج والأعمال التي أنجزتها الأمانة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط والبرامج والطموحات المستقبلية لتعزيز البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وقدّم الشكر للمهندس آل هميل؛ ولمنسوبي الأمانة كافة، على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات البلدية للطائف ومواطنيها الكرام، متمنياً التوفيق للجميع.

بدوره، أكّد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن الأمانة تعمل على متابعة سير العمل بكل المشروعات البلدية الجارية في المحافظة، وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها وفق خطط مرحلية، وإيجاد الحلول للملاحظات، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي للأمانة في جميع برامجها وأعمالها، وأبان أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في عديد من الأعمال والبرامج التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,228
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,539
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,448

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة