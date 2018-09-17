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تكريم 13 طالبًا وطالبة حققوا المعدل الكامل بجامعة حائل

من بين 7200 مشارك

حقّق 13 طالبًا وطالبة من بين أكثر من 7200 طالب وطالبة، قبلوا العام الماضي في السنة التحضيرية بجامعة حائل، معدل 4 من 4 لدفعة 2018.

وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، سلّم الطلبة المتفوقين "وثيقة التميز" و"بطاقة الطالب المميز"، والتي تحوي حزمة خدمات عملت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة عليها؛ كالمكافآت المالية، وامتيازات خاصة بالبيئة الجامعية، وأولوية التسجيل في البرامج والرحلات الداخلية والدورات التدريبية، إضافة إلى حزمة مكافآت من منشآت القطاع الخاص تشمل دورات مجانية، وخدمات علاجية وصحية.

وقال مدير الجامعة: "أبارك لبناتي الطالبات وأبنائي الطلاب، حصولهم على وثيقة التميز نظير حصولهم على الدرجة الكاملة في المعدل التراكمي بعد اجتيازهم السنة التحضيرية؛ وهو ما يجعلنا نفخر بهم، وهذا تميّز لهم، كما أننا نفخر بزملائهم الذين حققوا معدلات مرتفعة كمسؤولين بالجامعة وكأولياء أمور".

يذكر أن مدير جامعة حائل وضع الطالب من أولوياته في الجامعة، وعُرف عنه تضمين كل ما يهم الطالب في جدوله اليومي، وجعله في أول أعماله؛ فاجتماعاته التي تخص الطلبة تكون عادة من أكثر الاجتماعات وأطولها، ووقوفه عند أدق التفاصيل فيها وحرصه؛ يلفت نظر أعضاء الاجتماع.

ومن أهم البرامج التي يشدّد "البراهيم" على تنفيذها سنويًا: برنامج "متفوقون نعم"؛ والذي تشرف عليه عمَادَة شؤون الطلاب ضمن أعمال مركز التوجيه والإرشاد في العمادة، ويكرم فيه ما لا يقل عن 250 طالبًا وطالبة كل عام، يحققون درجات التفوق ومرتبة الشرف الأولى بمختلف كليات الجامعة.

ويحرص على متابعة برنامج "قبلت التحدي" الذي يهدف إلى رفع معدلات المتعثرين دراسيًا، من الطلاب والطالبات والذي يكرم فيه من تحدى الصعاب، وحقق معدلاً مرتفعًا مغايرًا لمعدلاته السابقة المتدنية.

وخصّص "البراهيم" أن يكون ذلك في بداية كل عام دراسي؛ لحث الطلبة المتعثرين على التفوق وارتفاع التحصيل الدراسي، وأن يكونوا أحد نماذج البرنامج في العام التالي.

وحث مدير جامعة حائل، عمَادَة شؤون الطلاب وأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكليات؛ على بذل الجهود لإنجاح مثل هذه البرامج النوعية، فيما وجّه القائمين على تلك البرامج بالعمل على تطويرها باستمرار، بما يضمن لها الاستمرارية والتفوق ورفع قدرات الخريجين والخريجات من جامعة حائل، والعمل على استحداث برامج أخرى تصب في صالح رفع كفاءة طلبة الجامعة.

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تكريم 13 طالبًا وطالبة حققوا المعدل الكامل بجامعة حائل
سبق

حقّق 13 طالبًا وطالبة من بين أكثر من 7200 طالب وطالبة، قبلوا العام الماضي في السنة التحضيرية بجامعة حائل، معدل 4 من 4 لدفعة 2018.

وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، سلّم الطلبة المتفوقين "وثيقة التميز" و"بطاقة الطالب المميز"، والتي تحوي حزمة خدمات عملت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة عليها؛ كالمكافآت المالية، وامتيازات خاصة بالبيئة الجامعية، وأولوية التسجيل في البرامج والرحلات الداخلية والدورات التدريبية، إضافة إلى حزمة مكافآت من منشآت القطاع الخاص تشمل دورات مجانية، وخدمات علاجية وصحية.

وقال مدير الجامعة: "أبارك لبناتي الطالبات وأبنائي الطلاب، حصولهم على وثيقة التميز نظير حصولهم على الدرجة الكاملة في المعدل التراكمي بعد اجتيازهم السنة التحضيرية؛ وهو ما يجعلنا نفخر بهم، وهذا تميّز لهم، كما أننا نفخر بزملائهم الذين حققوا معدلات مرتفعة كمسؤولين بالجامعة وكأولياء أمور".

يذكر أن مدير جامعة حائل وضع الطالب من أولوياته في الجامعة، وعُرف عنه تضمين كل ما يهم الطالب في جدوله اليومي، وجعله في أول أعماله؛ فاجتماعاته التي تخص الطلبة تكون عادة من أكثر الاجتماعات وأطولها، ووقوفه عند أدق التفاصيل فيها وحرصه؛ يلفت نظر أعضاء الاجتماع.

ومن أهم البرامج التي يشدّد "البراهيم" على تنفيذها سنويًا: برنامج "متفوقون نعم"؛ والذي تشرف عليه عمَادَة شؤون الطلاب ضمن أعمال مركز التوجيه والإرشاد في العمادة، ويكرم فيه ما لا يقل عن 250 طالبًا وطالبة كل عام، يحققون درجات التفوق ومرتبة الشرف الأولى بمختلف كليات الجامعة.

ويحرص على متابعة برنامج "قبلت التحدي" الذي يهدف إلى رفع معدلات المتعثرين دراسيًا، من الطلاب والطالبات والذي يكرم فيه من تحدى الصعاب، وحقق معدلاً مرتفعًا مغايرًا لمعدلاته السابقة المتدنية.

وخصّص "البراهيم" أن يكون ذلك في بداية كل عام دراسي؛ لحث الطلبة المتعثرين على التفوق وارتفاع التحصيل الدراسي، وأن يكونوا أحد نماذج البرنامج في العام التالي.

وحث مدير جامعة حائل، عمَادَة شؤون الطلاب وأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكليات؛ على بذل الجهود لإنجاح مثل هذه البرامج النوعية، فيما وجّه القائمين على تلك البرامج بالعمل على تطويرها باستمرار، بما يضمن لها الاستمرارية والتفوق ورفع قدرات الخريجين والخريجات من جامعة حائل، والعمل على استحداث برامج أخرى تصب في صالح رفع كفاءة طلبة الجامعة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:00 PM

تكريم 13 طالبًا وطالبة حققوا المعدل الكامل بجامعة حائل

من بين 7200 مشارك

A A A
خالد السليمي - حائل
0
122

حقّق 13 طالبًا وطالبة من بين أكثر من 7200 طالب وطالبة، قبلوا العام الماضي في السنة التحضيرية بجامعة حائل، معدل 4 من 4 لدفعة 2018.

وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، سلّم الطلبة المتفوقين "وثيقة التميز" و"بطاقة الطالب المميز"، والتي تحوي حزمة خدمات عملت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة عليها؛ كالمكافآت المالية، وامتيازات خاصة بالبيئة الجامعية، وأولوية التسجيل في البرامج والرحلات الداخلية والدورات التدريبية، إضافة إلى حزمة مكافآت من منشآت القطاع الخاص تشمل دورات مجانية، وخدمات علاجية وصحية.

وقال مدير الجامعة: "أبارك لبناتي الطالبات وأبنائي الطلاب، حصولهم على وثيقة التميز نظير حصولهم على الدرجة الكاملة في المعدل التراكمي بعد اجتيازهم السنة التحضيرية؛ وهو ما يجعلنا نفخر بهم، وهذا تميّز لهم، كما أننا نفخر بزملائهم الذين حققوا معدلات مرتفعة كمسؤولين بالجامعة وكأولياء أمور".

يذكر أن مدير جامعة حائل وضع الطالب من أولوياته في الجامعة، وعُرف عنه تضمين كل ما يهم الطالب في جدوله اليومي، وجعله في أول أعماله؛ فاجتماعاته التي تخص الطلبة تكون عادة من أكثر الاجتماعات وأطولها، ووقوفه عند أدق التفاصيل فيها وحرصه؛ يلفت نظر أعضاء الاجتماع.

ومن أهم البرامج التي يشدّد "البراهيم" على تنفيذها سنويًا: برنامج "متفوقون نعم"؛ والذي تشرف عليه عمَادَة شؤون الطلاب ضمن أعمال مركز التوجيه والإرشاد في العمادة، ويكرم فيه ما لا يقل عن 250 طالبًا وطالبة كل عام، يحققون درجات التفوق ومرتبة الشرف الأولى بمختلف كليات الجامعة.

ويحرص على متابعة برنامج "قبلت التحدي" الذي يهدف إلى رفع معدلات المتعثرين دراسيًا، من الطلاب والطالبات والذي يكرم فيه من تحدى الصعاب، وحقق معدلاً مرتفعًا مغايرًا لمعدلاته السابقة المتدنية.

وخصّص "البراهيم" أن يكون ذلك في بداية كل عام دراسي؛ لحث الطلبة المتعثرين على التفوق وارتفاع التحصيل الدراسي، وأن يكونوا أحد نماذج البرنامج في العام التالي.

وحث مدير جامعة حائل، عمَادَة شؤون الطلاب وأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكليات؛ على بذل الجهود لإنجاح مثل هذه البرامج النوعية، فيما وجّه القائمين على تلك البرامج بالعمل على تطويرها باستمرار، بما يضمن لها الاستمرارية والتفوق ورفع قدرات الخريجين والخريجات من جامعة حائل، والعمل على استحداث برامج أخرى تصب في صالح رفع كفاءة طلبة الجامعة.

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