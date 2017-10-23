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أهالي مخطط الجوهرة بمحايل عسير ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم

طالبوا بحل جذري لمعاناتهم بعد أن أتموا بناء بيوتهم

طالب مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير شركة الكهرباء بإيصال الكهرباء إلى منازلهم بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء، إلا أن مشكلتهم مع شركة الكهرباء لا تزال تسبب لهم القلق، وسبق أن طالبوا كثيرًا وكثرت الأعذار من شركة الكهرباء دون أي تقدم إيجابي.


وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بحل جذري لمعاناتهم؛ لكون الكثير منهم قد أكمل بناء منزله ولم يتبق سوى إيصال الكهرباء له.


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أهالي مخطط الجوهرة بمحايل عسير ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم
سبق

طالب مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير شركة الكهرباء بإيصال الكهرباء إلى منازلهم بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء، إلا أن مشكلتهم مع شركة الكهرباء لا تزال تسبب لهم القلق، وسبق أن طالبوا كثيرًا وكثرت الأعذار من شركة الكهرباء دون أي تقدم إيجابي.


وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بحل جذري لمعاناتهم؛ لكون الكثير منهم قد أكمل بناء منزله ولم يتبق سوى إيصال الكهرباء له.


22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
07:44 PM

أهالي مخطط الجوهرة بمحايل عسير ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم

طالبوا بحل جذري لمعاناتهم بعد أن أتموا بناء بيوتهم

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فايع الزيادي - محايل عسير
3
2,806

طالب مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير شركة الكهرباء بإيصال الكهرباء إلى منازلهم بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء، إلا أن مشكلتهم مع شركة الكهرباء لا تزال تسبب لهم القلق، وسبق أن طالبوا كثيرًا وكثرت الأعذار من شركة الكهرباء دون أي تقدم إيجابي.


وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بحل جذري لمعاناتهم؛ لكون الكثير منهم قد أكمل بناء منزله ولم يتبق سوى إيصال الكهرباء له.


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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,681
38 مليار ..

38 مليار ..

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