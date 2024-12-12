أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، على شركة "التعاونية" للتأمين، نظراً لمخالفتها الفقرة "1" من المادة "71" من نظام الشركات. وصدر القرار بسبب عدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة على توقيع الشركة عقد تأمين طبي لموظفي شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة "طرف ذو علاقة"، والذي لعضو مجلس إدارتها مصلحة فيه.

"السوق المالية" تغرم "التعاونية" للتأمين 50 ألف ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-12 أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، على شركة "التعاونية" للتأمين، نظراً لمخالفتها الفقرة "1" من المادة "71" من نظام الشركات.



وصدر القرار بسبب عدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة على توقيع الشركة عقد تأمين طبي لموظفي شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة "طرف ذو علاقة"، والذي لعضو مجلس إدارتها مصلحة فيه.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 03:34 PM

"السوق المالية" تغرم "التعاونية" للتأمين 50 ألف ريال لعدم حصولها على ترخيص مسبق من الجمعية العادية





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أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، على شركة "التعاونية" للتأمين، نظراً لمخالفتها الفقرة "1" من المادة "71" من نظام الشركات.



وصدر القرار بسبب عدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة على توقيع الشركة عقد تأمين طبي لموظفي شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة "طرف ذو علاقة"، والذي لعضو مجلس إدارتها مصلحة فيه.